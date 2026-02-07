'दूसरों पर दोष मढ़कर खुद को धोखा दे रहा पाकिस्तान', इस्लामाबाद मस्जिद विस्फोट पर बोला भारत

भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में हुए घातक आत्मघाती हमले की कड़ी निंदा की और इसे नई दिल्ली से जोड़ने की किसी भी कोशिश को सिरे से खारिज कर दिया. विदेश मंत्रालय (MEA) ने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि ऐसे आरोप पाकिस्तान की अपनी आंतरिक समस्याओं से दुनिया का ध्यान भटकाने का प्रयास हैं. भारत का ये बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस हमले में भारत और अफगानिस्तान शामिल थे.

विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 'आज इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुआ बम विस्फोट निंदनीय है. भारत इस हमले में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है.' मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत इस तरह के किसी भी निराधार आरोप को अस्वीकार करता है. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपनी सामाजिक और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के बजाय बार-बार बाहरी ताकतों को दोष देने की आदत में पड़ गया है.

The bombing at an Islamabad mosque earlier today is condemnable and India condoles the loss of life it has caused. It is unfortunate that, instead of seriously addressing the problems plaguing its social fabric, Pakistan should choose to delude itself by blaming others for its… pic.twitter.com/gIs0Cv13UM — ANI (@ANI) February 6, 2026

बयान में कहा गया, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं का गंभीरता से समाधान करने के बजाय दूसरों पर आरोप लगाकर खुद को धोखा दे रहा है.' भारत की यह प्रतिक्रिया इस्लामाबाद के तर्लई इलाके में स्थित खदीजतुल कुबरा इमामबाड़ा में हुए आत्मघाती हमले के बाद आई है. शुक्रवार की नमाज के दौरान हुए इस विस्फोट में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 160 से अधिक लोग घायल हो गए.

यह पिछले एक दशक में पाकिस्तानी राजधानी में हुए सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है. पुलिस के अनुसार, हमलावर को मस्जिद के एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा बलों ने रोका था, जिसके बाद उसने गेट पर ही विस्फोट कर दिया. घायलों को इस्लामाबाद के PIMS समेत कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया. किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, हालांकि पुलिस सूत्रों ने हमलावर के TTP से जुड़े होने की आशंका जताई है.

