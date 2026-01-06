scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ट्रंप की हमले वाली धमकियां बेअसर? ईरान में नहीं थम रहा दमन, अब तक मारे गए 25 प्रदर्शनकारी

ईरान में महंगाई और मुद्रा की गिरती कीमत के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों पर सरकारी दमन तेज हो गया है. मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक कम से कम 25 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य हस्तक्षेप की धमकियों ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है.

Advertisement
X
ईरान में 9 दिनों से विरोध-प्रदर्शन चल रहा है. (Photo- ITG)
ईरान में 9 दिनों से विरोध-प्रदर्शन चल रहा है. (Photo- ITG)

ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ भड़के विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र होते जा रहे हैं. राजधानी तेहरान के बाजार से शुरू हुए ये प्रदर्शन अब देश के कई पश्चिमी और दक्षिणी शहरों तक फैल चुके हैं. मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, बीते नौ दिनों में कम से कम 25 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जिनमें चार नाबालिग भी शामिल हैं. इसके साथ ही 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. चर्चा इस बात की है कि क्या ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे? जैसा की उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रेस्क्यू करने की चेतावनी दी थी.

हालांकि, मौजूदा प्रदर्शन 2022-23 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए देशव्यापी आंदोलन जितने बड़े नहीं हैं, लेकिन इनका स्वर तेजी से आर्थिक मांगों से आगे बढ़कर सत्ता विरोधी नारों में बदल रहा है. कई जगहों पर प्रदर्शनकारी ईरान के धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ नारे लगाते देखे गए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ईरान-वेनेजुएला संकट: वहां कितने भारतीय हैं और क्या है सरकार की ताजा एडवाइजरी

सम्बंधित ख़बरें

Fact Check Video
फैक्ट चेक: ईरान की सरकार के समर्थन में नहीं उमड़ी है ये भीड़, कासिम सुलेमानी के जनाजे का ये वीडियो
iran-venezuela-crisis-how-many-indians-and-latest-travel-advisory
ईरान-वेनेजुएला संकट: वहां कितने भारतीय हैं और क्या है सरकार की ताजा एडवाइजरी
ईरान में खामेनेई नेतृत्व के खिलाफ प्रोटेस्ट
पढ़ें 6 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार
Iran Protests
'जब तक मुल्लाओं को...', कौन है ईरानी आंदोलन के नेता जो खामेनेई का अंत चाहते हैं
Iran's Exiled Crown Prince Reza Pahlavi
'ईरान में अमेरिकी सेना के हस्तक्षेप की जरूरत...', पूर्व प्रिंस ने की खामेनेई शासन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान सरकार को सख्त चेतावनी दी है. 3 जनवरी को ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या करता है, तो अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार है. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका पूरी तरह तैयार है और किसी भी कार्रवाई के लिए सतर्क है.

ट्रंप के बयान पर खामेनेई ने दी चेतावनी

Advertisement

ट्रंप की इस धमकी के जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने साफ कहा कि ईरान किसी भी बाहरी दबाव के आगे ईरान नहीं झुकेगा. ईरानी सरकार का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों के भी दो जवान मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं.

ईरान में कहां-कहां हो रहे प्रदर्शन?

मानवाधिकार संगठन HRANA के मुताबिक, अब तक 27 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं और यह छोटे शहरों तक फैल चुके हैं. संगठन का कहना है कि कुल गिरफ्तारियों की संख्या 1200 से अधिक हो सकती है. हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.

यह भी पढ़ें: 'ईरान में अमेरिकी सेना के हस्तक्षेप की जरूरत...', पूर्व प्रिंस ने की खामेनेई शासन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी

ईरान सरकार ने सुधार का किया वादा
 
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस बीच हालात को संभालने की कोशिश करते हुए संवाद का आह्वान किया है. सरकार ने मुद्रा और बैंकिंग सुधारों का वादा किया है और सब्सिडी सुधार की घोषणा की है, जो 10 जनवरी से लागू होगी. इनके अलावा 29 दिसंबर को केंद्रीय बैंक प्रमुख को भी हटा दिया गया है, लेकिन जमीनी हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement