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इंडोनेशिया के जावा सागर में पलटे जहाज का सामने आया भयावह VIDEO, 6 लोगों की मौत, 129 अभी-भी लापता

इंडोनेशिया के जावा सागर में 243 लोगों को ले जा रहा यात्री जहाज 'वर्गो ट्रांसपोर्ट 8' समुद्र में पलट गया. हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 129 लोग अब भी लापता हैं. बचाव दलों ने अब तक 108 लोगों को सुरक्षित निकाला है.

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जावा सागर में जहाज पलटा. (Video grab REUTERS)
जावा सागर में जहाज पलटा. (Video grab REUTERS)

इंडोनेशिया के जावा सागर में रविवार को खराब मौसम के चलते 243 लोगों से भरा यात्री जहाज 'वर्गो ट्रांसपोर्ट 8' अनियंत्रित होकर समुद्र में पलट गया. इस दर्दनाक समुद्री हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 129 यात्री अब भी लापता हैं.

इसी  बीच हादसा का एक भायवह वीडियो सामने आया है, जिसमें विशाल जहाज गहरे समुद्र की तेज लहरों के बीच पूरी तरह उल्टा पलटा हुआ दिखाई दे रहा है. जहाज का निचला लाल और सफेद हिस्सा पानी के ऊपर नजर आ रहा है, जिसके पास रेस्क्यू बोट्स में सवार बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं. वीडियो देखकर मालूम होता है कि हादसे का ये वीडियो हेलीकॉप्टर द्वारा कैद किया गया है.

रेस्क्यू टीम की मानें तो लापता हुए जहाज का नाम 'वर्गो ट्रांसपोर्ट 8' है जो शनिवार को पूर्वी जावा के सुरुबाया शहर से रवाना हुआ था. ये जहाज बंजारमजिन जा रहा था. हालांकि, जावा सागर के ऊपर से गुजरते वक्त खराब मौसम के चलते जहाज का संपर्क टूट गया. इसके बाद जहाज के डूबने और पलटने की पुष्टि होने के तुरंत बचाव दल को जहाज की आखिरी लोकेशन की ओर रवाना किया गया.

खोज और बचाव एजेंसी के अनुसार, जहाज पर 30 क्रू मेंबर्स समेत कुल 243 लोग सवार थे. जिनमें से बचाव एजेंसी ने तुरंत अभियान चलाकर अब तक 108 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है. बचाव टीमें आखिरी लोकेशन के आधार पर लापता 129 यात्रियों की तलाश के लिए समुद्र में सघन तलाशी अभियान चला रही हैं.

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