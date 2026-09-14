Kanya Tarot Rashifal 14 September 2026: घर से दूर जाने की आशंकाएं बढ़ सकती हैं, भावुकता में नहीं आएं

कन्या

नाइन आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए व्यवसाय की गुत्थियों में उलझे रहने का संकेतक है. हाथ पर हाथ रखकर बैठने से बेहतर होगा एक सिरे से कार्य को आगे बढ़ाते रहें. धैर्य से अपना काम करते रहें. बड़ों की सीख सलाह से योजनाएं बनाएं. रहन सहन में सकारात्मक बने रहेंगे. वाद विवाद के विषयों को टालने का प्रयास करें. विविध विषयों में संवेदनशीलता रखें.

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वातावरण साधारण बना रहेगा. वित्तीय लेनदेन के प्रति गंभीर रहेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग बनाए रखेंगे. व्यर्थ चर्चा व संवाद से बचें. स्पष्टता से पक्ष रखें. घर से दूर जाने की आशंकाएं बढ़ सकती हैं. भावुकता में नहीं आएं. सबको साथ लेकर चलें. कोटे के विषय उभर सकते हैं. भेंटवार्ता में सावधानी रखेंगे. जल्दबाजी से बचें.

स्वास्थ्य: सहजता से कार्य करें. स्वास्थ्य सामानय रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में सजग रहें. अनुभवी लोगों से सलाह लें. आसपास पर नजर रखें.

रिश्ते: जानकारी साझा करने से बचें. सहज स्थिति बनी रहेगी. रिश्तों में उतावले न हों.

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