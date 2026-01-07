ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत की जानकारी सार्वजनिक की, अपाचे डील का भी किया जिक्र

डोनाल्ड ट्रंप की छवि एक ऐसे नेता की रही है जो कई बार दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शीर्ष नेताओं से हुई निजी बातचीत को सार्वजनिक मंचों पर दोहराते हैं और उसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं. चाहे वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हों या फिर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, दोनों ही विरोधी नेताओं से हुई निजी बातचीत को वो जनता के सामने अपने अंदाज में रख चुके हैं जिससे उनकी छवि को नुकसान भी हुआ है. लेकिन ट्रंप कहां मानने वाले हैं. अब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई निजी बातचीत को चुना है.

ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत को सार्वजनिक कर दिया है. हाउस GOP (Grand Old Party, रिपब्लिकन पार्टी के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द) मेंबर रिट्रीट में बोलते हुए ट्रंप ने दावा किया कि भारत की लंबित रक्षा खरीद और व्यापार से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया था. इनमें अपाचे हेलीकॉप्टरों की लंबे समय से अटकी डिलीवरी का मुद्दा भी शामिल था. ट्रंप ने दावा किया कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ‘सर’ कहकर संबोधित किया.

हाउस GOP मेंबर रिट्रीट को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, 'भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्हें पांच साल तक नहीं मिले. प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए. उन्होंने कहा- सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? मैंने कह दिया था- हां!'

ट्रंप ने यह भी कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं. उन्होंने कहा, 'मेरे उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं.'

टैरिफ को लेकर पीएम मोदी मुझसे खुश नहीं- बोले ट्रंप

हालांकि, ट्रंप ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी टैरिफ को लेकर उनसे खुश नहीं हैं. ट्रंप ने कहा, 'वो मुझसे बहुत खुश नहीं हैं, क्योंकि अब भारत को काफी टैरिफ चुकाने पड़ रहे हैं.'

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीद में काफी हद तक कटौती की है. ट्रंप ने कहा, 'लेकिन उन्होंने रूस से तेल की खरीद को काफी हद तक कम किया है, जैसा कि आप जानते हैं.'

टैरिफ के अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, 'वैसे, हम टैरिफ की वजह से अमीर हो रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि सब लोग यह समझते हैं. मुझे यह भी बताना है कि टैरिफ की वजह से हमारे देश में 650 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश आने वाला है या बहुत जल्द आएगा.'

अपाचे हेलीकॉप्टर सौदे पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत की सैन्य खरीद में देरी का मुद्दा अब आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत सालों से अपाचे हेलीकॉप्टरों का इंतजार कर रहा था. ट्रंप ने कहा, 'हम इसे बदल रहे हैं. भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया था.' हालांकि उन्होंने इससे जुड़ी कोई और जानकारी नहीं दी.

इसी दौरान ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का मजाक उड़ाया और कहा कि अधिकतर लोग उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं लेकिन मैक्रों ने उन्हें एक बार डोनाल्ड कहा था.

इससे पहले ट्रंप ने क्या कहा था?

इससे पहले सप्ताह में ट्रंप ने यह भी कहा था कि भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाए जाने का विकल्प अभी खुला है. एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, 'अगर भारत रूसी तेल के मुद्दे पर मदद नहीं करता है, तो हम भारत पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं.'

हालांकि, इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नरम रुख भी दिखाया. ट्रंप ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं. वो अच्छे आदमी हैं. उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं. मुझे खुश करना उनके लिए अहम था. वो व्यापार करते हैं और हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं.'

ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें 25 प्रतिशत टैरिफ रूसी तेल की खरीद को लेकर सजा के रूप में लगाया गया है. ये कदम अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा हैं, जिसके तहत वो दुनिया के देशों पर रूस के साथ ऊर्जा व्यापार कम करने का दबाव बनाया जा रहा है.

