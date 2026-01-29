scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कीव में बहुत ठंड, पुतिन को मिसाइल अटैक नहीं करने के लिए मनाया', ट्रंप का दावा

रूस का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को आने का निमंत्रण दिया है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में कूटनीतिक प्रयास तेज होते जा रहे हैं.

Advertisement
X
राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को कैसे मनाया. (Photo: AP)
राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को कैसे मनाया. (Photo: AP)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भीषण ठंड को देखते हुए यूक्रेन और राजधानी कीव समेत अन्य शहरों पर एक हफ्ते तक हमले नहीं करने पर सहमति जताई है.

ट्रंप ने कैबिनेट बैठक के दौरान बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की और कीव एवं इसके आसपास के इलाकों पर गोलीबारी नहीं करने का अनुरोध किया था. ट्रंप ने कहा कि दरअसल इन इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिस वज से उन्होंने पुतिन से अपील की थी कि वह फिलहाल हमले नहीं करे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि वे एक हफ्ते तक कीव और अन्य शहरों पर हमला न करें. उन्होंने इसके लिए हामी भर दी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई लोगों ने उन्हें पुतिन को फोन करने से मना किया था. मुझसे कहा गया था कि पुतिन से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वह नहीं मानेंगे. लेकिन मैंने उनसे कहा और उन्होंने (पुतिन) मेरी बात मान ली.

सम्बंधित ख़बरें

ट्रंप के टैरिफ का कैसे जवाब दें पीएम मोदी (Photo: AP)
ट्रंप के टैरिफ का जवाब कैसे दें PM मोदी? सर्वे में जनता ने रखी अपनी राय
new developments in the us dollar and their impact on gold and silver
दुनिया में अमेरिकी डॉलर को लेकर कौन-सा नया भूचाल आने वाला है? देखें
Trade agreement anticipation with the US before the budget
क्या भारत की EU के बाद अब अमेरिका से होगी डील? देखें
MBS, MBZ, Erdogan, Donald Trump
'ईरान पर हमला बड़ी गलती...', धमकियों के बीच ट्रंप के सामने तनकर खड़ा इस्लामिक वर्ल्ड
ईयू और कनाडा ने दिया ट्रंप को झटका (Photo: AP)
भारत संग डील... कनाडा और EU ने बढ़ा दिया ट्रंप का सिरदर्द, भरोसेमंद नहीं रहा अमेरिका!
Advertisement

बता दें कि क्रेमलिन ने गुरुवार को कहा कि रूस ने एक बार फिर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को आने का निमंत्रण दिया है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में कूटनीतिक प्रयास तेज होते जा रहे हैं. यह युद्ध अब लगभग चार साल पूरे करने की कगार पर है.

यह घोषणा ऐसे वक्त पर की गई है, जब रूस और यूक्रेन ने युद्ध में मारे गए सैनिकों के शवों की अदला-बदली की गई. वहीं, इससे कुछ घंटे पहले क्रेमलिन ने उन खबरों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था, जिनमें दावा किया गया था कि दोनों देशों ने एक-दूसरे के एनर्जी ढांचों पर हमले रोकने पर सहमति जताई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement