'कीव में बहुत ठंड, पुतिन को मिसाइल अटैक नहीं करने के लिए मनाया', ट्रंप का दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भीषण ठंड को देखते हुए यूक्रेन और राजधानी कीव समेत अन्य शहरों पर एक हफ्ते तक हमले नहीं करने पर सहमति जताई है.

ट्रंप ने कैबिनेट बैठक के दौरान बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की और कीव एवं इसके आसपास के इलाकों पर गोलीबारी नहीं करने का अनुरोध किया था. ट्रंप ने कहा कि दरअसल इन इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिस वज से उन्होंने पुतिन से अपील की थी कि वह फिलहाल हमले नहीं करे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि वे एक हफ्ते तक कीव और अन्य शहरों पर हमला न करें. उन्होंने इसके लिए हामी भर दी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई लोगों ने उन्हें पुतिन को फोन करने से मना किया था. मुझसे कहा गया था कि पुतिन से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वह नहीं मानेंगे. लेकिन मैंने उनसे कहा और उन्होंने (पुतिन) मेरी बात मान ली.

बता दें कि क्रेमलिन ने गुरुवार को कहा कि रूस ने एक बार फिर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को आने का निमंत्रण दिया है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में कूटनीतिक प्रयास तेज होते जा रहे हैं. यह युद्ध अब लगभग चार साल पूरे करने की कगार पर है.

यह घोषणा ऐसे वक्त पर की गई है, जब रूस और यूक्रेन ने युद्ध में मारे गए सैनिकों के शवों की अदला-बदली की गई. वहीं, इससे कुछ घंटे पहले क्रेमलिन ने उन खबरों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था, जिनमें दावा किया गया था कि दोनों देशों ने एक-दूसरे के एनर्जी ढांचों पर हमले रोकने पर सहमति जताई है.

