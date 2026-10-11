ना जमीन-ना लोन की टेंशन, लग्जरी भी पूरी... City of Tiny Houses की स्मार्ट लाइफ से क्या सीख सकते हैं हम

शहरों की आबोहवा में आज तरक्की की चमक कम और बेबसी का धुआं ज्यादा दिखता है. मुंबई की झुग्गी-झोपड़ियों की पतली गालियों से लेकर दिल्ली और न्यूयॉर्क की सड़कों पर फुटपाथ पर सोते बेघर लोगों तक- दुनिया का हर बड़ा शहर एक ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा है- शहरी आवास संकट. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि दुनिया की 1 अरब से अधिक आबादी झुग्गियों या असुरक्षित बस्तियों में रहने को मजबूर है, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. कंक्रीट के आसमान छूते टावर खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन आम इंसान के लिए 20-30 साल के भारी-भरकम होम लोन की ईएमआई चुकाए बिना सिर पर पक्की छत पाना एक नामुमकिन सपना बनता जा रहा है.

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इसी घुटन और कंक्रीट के जंजाल के बीच से एक नया रास्ता निकला है- पहियों पर दौड़ते छोटे, सुंदर और टिकाऊ आशियाने. अमेरिका के ओरेगन प्रांत में बसे पोर्टलैंड शहर ने इस दिशा में एक ऐसी मिसाल कायम की है कि आज उसे दुनिया भर में City of Tiny Houses के रूप में जाना जाने लगा है. पोर्टलैंड ने यह साबित कर दिखाया है कि अगर इरादा मजबूत हो और सोच लीक से हटकर हो, तो बिना जमीन खरीदे और बिना जिंदगी भर का कर्ज लिए भी एक इंसान बेहद गरिमापूर्ण, आधुनिक और लग्जरी जिंदगी जी सकता है.

पोर्टलैंड का यह 'मोबाइल ड्वेलिंग एक्सपेरिमेंट' किसी सरकारी लापरवाही का नहीं, बल्कि दूरदर्शी नीतियों का नतीजा है. जब पारंपरिक घर बनाना बेहद महंगा हो गया, तो पोर्टलैंड सिटी काउंसिल ने 2021 में अपने जोनिंग बाय-लॉ में एक क्रांतिकारी बदलाव किया. शहर ने कानूनी रूप से ‘टायनी हाउसेज ऑन व्हील्स’ को मुख्य मकानों के बैकयार्ड या खाली पड़े प्लॉट्स पर रिहायशी तौर पर इस्तेमाल करने की पूरी अनुमति दे दी. यानी, मकान मालिक अपने खाली आंगन में किराए पर छोटा घर रखने के लिए स्वतंत्र हो गए.

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इस अनोखे प्रयोग का असर क्या हुआ? ताजा शोध बताती है कि पोर्टलैंड के कई रिहायशी इलाकों में 2020 के मुकाबले 2026 तक मोबाइल टायनी घरों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है. पिछले 6 वर्षों में जहां महंगे कंक्रीट के एक्सटेंशन बनाने की रफ्तार सुस्त पड़ी, वहीं पहियों वाले इन सस्ते 'स्मार्ट होम' को अपनाने की रफ्तार दोगुनी रही. जहां पक्का घर बनाने में औसतन 2 लाख डॉलर से अधिक खर्च होते हैं, वहीं एक शानदार टायनी होम महज पचास हजार से 1 लाख डॉलर में बनकर तैयार हो जाता है- यानी सीधी 70% तक की बचत!

एक शानदार टायनी होम महज 50 हजार से 1 लाख डॉलर में बनकर तैयार हो जाता है

अब सवाल उठता है कि 200 से 300 स्क्वायर फीट के इन छोटे डिब्बों में 'लग्जरी' कैसे संभव है? जवाब है- स्मार्ट आर्किटेक्चर. इन टायनी हाउसेज को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि दीवार में समा जाने वाले बेड, फोल्डेबल डाइनिंग टेबल, मॉड्यूलर किचन, और चिमनी से लेकर ग्लास-शावर वाले बाथपैनल्स तक सब कुछ इसमें समा जाता है. बिजली के भारी बिल से राहत के लिए छतों पर सोलर पैनल लगे होते हैं और पानी व सीवर के लिए 'प्लग एंड प्ले' सिस्टम होता है. परिणाम यह है कि जो बेघर या कम आय वाले लोग सड़क किनारे तिरपाल के नीचे सोने को मजबूर थे, वे आज एक अत्याधुनिक और सुरक्षित घर में स्वाभिमान के साथ रह रहे हैं.

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यह विचार सिर्फ पोर्टलैंड तक सीमित नहीं रहा. आज दुनिया के कई अन्य शहर भी इस राह पर चल पड़े हैं. अमेरिका में टेक्सास के ऑस्टिन में कम्युनिटी विलेज नाम से 51 एकड़ का पूरा गांव बसाया गया है, जहां सैकड़ों टायनी घर बेघर लोगों को स्थायी सहारा दे रहे हैं. टेक्सास का स्पर्ग शहर खुद को पहियों वाले घरों के लिए अमेरिका का पहला पाबंदी-मुक्त शहर घोषित कर चुका है. वहीं, जापान का टोक्यो अपने माइक्रो-होम्स के जरिए तंग जगहों का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है, तो कनाडा का वैनकुवर अपने 'लेनवे हाउसिंग' मॉडल से शहरी भीड़ की समस्या सुलझा रहा है.

भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश के लिए City of Tiny Houses का यह मॉडल एक बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकता है. भारत के मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे महानगरों में झुग्गी पुनर्विकास की योजनाए अक्सर सरकारी लालफीताशाही और बजटीय कमी के कारण दशकों तक लटकी रहती हैं. सरकारें भारी-भरकम कंक्रीट की बहुमंजिला इमारतें बनाने का इंतजार करने की बजाय खाली पड़ी जमीनों पर 'प्लग एंड प्ले' सुविधाओं वाले ‘टायनी विलेज’ स्थापित कर सकती हैं. इससे न केवल बेहद कम लागत और कम समय में झुग्गी-झोपड़ियों की जगह स्वच्छ वातावरण तैयार होगा, बल्कि मध्यम वर्ग के युवाओं को भी जिंदगी भर के भारी-भरकम होम लोन के मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी.

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टायनी हाउस

शहरों का फ्यूचर ब्लूप्रिंट...

1. कानून को आसान बनाकर... अगर सरकार पहियों वाले और रेडीमेड छोटे घरों को कानूनी मंजूरी दे दे, तो बिना झंझट के तुरंत घर बन सकते हैं.

2. झुग्गियों का झटपट इलाज... पक्की इमारतें बनने में 10-10 साल लग जाते हैं. इसकी जगह सरकार खाली जमीनों पर सिर्फ बिजली-पानी का कनेक्शन देकर छोटे 'रेडीमेड घर' लगा सकती है, जिससे बेघरों को तुरंत पक्की छत मिल जाएगी.

3. खाली पड़ी जगहों का सही इस्तेमाल... शहरों में नई जमीन तो बची नहीं है. पोर्टलैंड की तरह बड़े मकानों के पीछे पड़ी खाली जगह का इस्तेमाल किराए पर छोटे घर रखने के लिए किया जा सकता है.

4. जिंदगी भर की EMI से छुट्टी... भारत में लोग 20-30 साल तक सिर्फ फ्लैट की किस्तें चुकाते रहते हैं. छोटे और सस्ते घरों से युवाओं पर लोन का भारी बोझ नहीं पड़ेगा और वे सुकून की जिंदगी जी सकेंगे.

5. कम खर्चे में हरा-भरा जीवन... कंक्रीट का कम इस्तेमाल होगा तो पर्यावरण को नुकसान भी कम पहुंचेगा. इन छोटे घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली के बिल से भी राहत पाई जा सकती है.

निष्कर्ष साफ है- संयुक्त राष्ट्र के 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स' का भी यही लक्ष्य है कि शहरों को समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जाए. पोर्टलैंड का टायनी हाउस मॉडल चीख-चीख कर यह कह रहा है कि आवास संकट का हल हमेशा बड़ी-बड़ी बहुमंजिला इमारतों में नहीं छिपा होता. कभी-कभी सही नीतियां, थोड़ी सी खाली जगह और पहियों पर खड़े छोटे-छोटे खूबसूरत घर भी एक पूरे शहर को बेघर होने और कंक्रीट का कबाड़ बनने से बचा सकते हैं.

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