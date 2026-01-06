बांग्लादेश में स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव के हालात नहीं... जमात-ए-इस्लामी का आरोप, अंतरिम सरकार पर लगाया पक्षपात का इल्जाम

बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने देश की अंतरिम सरकार के एक हिस्से पर किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि अभी भी बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ चुनाव कराने के लिए अभी पर्याप्त माहौल नहीं बना है.



दरअसल, जमात-ए-इस्लामी ने सोमवार को ढाका में केंद्रीय कार्यकारी परिषद की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी. जिसमें ये टिप्पणियां की गई हैं. इस उच्च स्तरीय बैठक में जमात-ए-इस्लामी ने आगामी 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव और राजनीतिक माहौल की समीक्षा की गई.



ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, जमात प्रमुख डॉ. शफीकुर रहमान की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया है कि परिषद ने आगामी संसदीय चुनाव के आसपास के राजनीतिक माहौल की समीक्षा की.

'खास राजनीतिक दल का समर्थन'



जमात ने बयान में बिना किसी संगठन का नाम लिए कहा कि कई इलाकों से शिकायतें मिली हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ सरकारी अधिकारी एक खास राजनीतिक दल के पक्ष में काम कर रहे हैं.

'देश में निष्पक्ष चुनाव का माहौल नहीं'



रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी नेताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही हत्याओं पर चिंता व्यक्त की, जिनमें से कुछ हत्याएं दिनदहाड़े भी की जा रही हैं.



जमात ने दावा किया कि देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ चुनावों के लिए अनुकूल माहौल अभी तक नहीं बना पाया है.



रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने चुनाव आयोग और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से पूर्ण निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की अपील की और सरकार से स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ चुनावों को सुगम बनाने के लिए कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है.

नया बांग्लादेश!



पार्टी ने अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन का जिक्र करते हुए कहा कि 16 साल की संघर्ष के बाद फासीवाद को हटाया गया है. इस दौरान करीब 1,500 लोग शहीद हुए और 30,000 से अधिक घायल या स्थायी रूप से विकलांग हो गए. जमात ने चेतावनी दी कि बलिदानों से हासिल नया बांग्लादेश किसी साजिश या राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहिए.



आपको बता दें कि बांग्लादेश के कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिए जाने के बाद, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) को अगली सरकार बनाने के लिए सबसे आगे माना जा रहा है.



जमात-ए-इस्लामी जो 2001-2006 के दौरान बीएनपी की गठबंधन सहयोगी थी, अब आगामी चुनावों में उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरी है.

