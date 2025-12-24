scorecardresearch
 
ढाका पहुंचने वाले हैं खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, सिक्योरिटी टाइट... PM पद के लिए लड़ेंगे चुनाव

बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान बोगुरा 6 सीट से आम चुनाव में हिस्सा लेंगे. ढाका में उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं. राजनीतिक अस्थिरता के बीच रहमान की चुनौती कट्टरपंथ पर लगाम, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगी.

तारिक रहमान 25 दिसंबर की दोपहर ढाका पहुंचेंगे. (File Photo)
बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक़ रहमान आम चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और वे बोगुरा 6 सीट से अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. बोगुरा वही इलाक़ा है जहां उनका पुराना घर है और उनका जन्म भी यहीं हुआ. इस सीट से पहले उनके परिवार की वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा जिया भी चुनाव लड़ चुकी हैं.

तारिक़ रहमान के आगमन को लेकर पूरे देश में भव्य तैयारियां की जा रही हैं. ढाका पहुंचने वाले रास्ते 25 दिसंबर की दोपहर से 26 दिसंबर शाम तक बंद रहेंगे. एयरपोर्ट के पास 300 फीट के इलाके में रहमान जनसंपर्क संबोधन देंगे. इनके अलावा, वे 26 दिसंबर को बोगुरा में अपने पिता की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसी दिन अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे.

BNP के लाखों कार्यकर्ता और नेता बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों से ढाका पहुंचेंगे. साथ ही, 25 दिसंबर को बांग्लादेश में नए वोटर कार्ड भी वितरित किए जाएंगे. राजनीतिक अस्थिरता के दौर में BNP फिलहाल देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है और रहमान इस चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे.

तारिक रहमान के सामने कई चुनौतियां

तारिक रहमान को कई चुनौतियों का सामना करना होगा. इनमें कट्टरपंथियों पर लगाम लगाना, मॉब वायलेंस को रोकना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और भारत जैसे पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मज़बूत करना शामिल है.

25 दिसंबर की दोपहर ढाका पहुंचेंगे तारिक रहमान

तारिक़ रहमान के आगमन की तैयारियों के बीच पूरा शहर उनके पोस्टरों और तस्वीरों से सज गया है. 25 दिसंबर की दोपहर को उनका परिवार ढाका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेगा. जनसंपर्क के बाद वे अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया से अस्पताल में मिलेंगे.

