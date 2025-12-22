scorecardresearch
 
अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ ढाका में हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन, यूनुस सरकार से मांगी सुरक्षा

ढाका में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दीपु दास की मॉब लिंचिंग के विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया. शरीफ उस्मान हादी हत्याकांड में मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद पर यात्रा प्रतिबंध लगा है. मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कानून-व्यवस्था सख्त रखने के निर्देश दिए हैं.

ढाका में हिंदू संगठनों ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रदर्शन किया (Photo: Screengrab)
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दीपु दास की मॉब लिंचिंग के विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की.

इसी बीच, इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया है.

ढाका की अदालत ने मसूद पर यात्रा प्रतिबंध भी लगा दिया है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, वह बांग्लादेश में ही छिपा हुआ है और लगातार ठिकाने बदल रहा है.

बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण पर क्या बोलें मोहन भागवत (Photo: PTI)
यूनुस ने की समीक्षा बैठक

रविवार को मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में गृह सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए. बैठक में हादी हत्याकांड, मीडिया और सांस्कृतिक संगठनों पर हमलों की जांच प्रगति की समीक्षा की गई.

पुलिस ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर 31 लोगों की पहचान की गई है और अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके अलावा चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के पास अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों की भी पहचान हुई है.

यह भी पढ़ें: यूनुस सरकार का नया पैंतरा, अब शेख मुजीबुर की जगह उस्मान हादी के नाम पर ढाका यूनिवर्सिटी का हॉल

मुख्य सलाहकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी राष्ट्रीय चुनावों, क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले कानून-व्यवस्था को हर हाल में सामान्य रखा जाए. और सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए.

