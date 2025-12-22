scorecardresearch
 
दीपू दास की लिंचिंग साइट पर जांच, भारत बॉर्डर पर हाई अलर्ट... बांग्लादेश पर पढ़ें ताजा अपडेट

बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा जारी है. खुलना इलाके में एक लेबर लीडर को गोली मारी गई, ढाका में लिंचिंग मामले की जांच चल रही है. हालात के मद्देनज़र भारत-बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने हाई अलर्ट जारी किया है.

बांग्लादेश में मौजूदा हालात को देखते हुए बॉर्डर पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है. (File Photo: Reuters)
बांग्लादेश में पिछले उस्मान हादी की मौत के बाद शुरू हुई उथल-पुथल रुकने का नाम नहीं ले रही है. देश भर में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं. वहीं, सोमवार को खुलना में बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन्स पार्टी (NCP) के एक सीनियर लेबर लीडर को सिर में गोली मार दी गई. इसके अलावा, ढाका में पुलिस उस जगह पर पहुंची है, जहां पिछले दिनों एक अल्पसंख्यक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.

बांग्लादेश में पुलिस टीमें उस फैक्ट्री का दौरा कर रही हैं, जहां दीपू को पीट-पीटकर मार डाला गया था. मामले में अब तक 10 गिरफ्तारियां हुई हैं.

वालुका पुलिस अधिकारी और डिटेक्टिव ब्रांच फैक्ट्री में जांच कर रहे हैं.

बांग्लादेश-इंडिया बॉर्डर पर हाई अलर्ट 

बीएसएफ सिक्योरिटी के सूत्रों जरिए पता चला है कि बांग्लादेश में हाल ही में हिंसा और अशांति के कारण भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. बीएसएफ ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है और जवान हाई अलर्ट के साथ स्थिति पर नजर रख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'बीएसएफ जवान का अपहरण नहीं हुआ था', अधिकारियों ने बताया- कैसे पहुंचा बांग्लादेश

सीमा पार आवाजाही में भारी कमी आई है. सीमापार जाने-आने वाले लोग अब कम संख्या में ही यात्रा कर रहे हैं. बीएसएफ ने खुफिया शाखा (G ब्रांच) को एक्टिव कर दिया है. घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए हाई अलर्ट जारी किया है.

सीमावर्ती इलाकों में थर्मल कैमरे, नाइट-विजन, CCTV जैसे तकनीकी निगरानी उपकरण पर पूरी नजर रखी जा रही हैं. बांग्लादेश में अशांति के चलते स्थानीय लोग भी सीमा पार यात्रा कम कर रहे हैं और सिर्फ इमरजेंसी जैसी स्थिति के दौरान ही सीमा पार कर रहे हैं. 

