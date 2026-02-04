scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाल स्याही, सफेद कागज और चुनावी डर... पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में माओवादी पोस्टर से खलबली

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले माओवादी नाम से लगे पोस्टर मिलने से हड़कंप मच गया है. BORO थाना क्षेत्र के आंकरो गांव में सफेद कागज पर लाल स्याही से लिखा पोस्टर मिला, जिसमें बंद नहीं मानने पर मौत की धमकी दी गई है. पुलिस ने पोस्टर जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
लाल स्याही वाले पोस्टर से फैली दहशत.(Photo: TAPAS/ITG)
लाल स्याही वाले पोस्टर से फैली दहशत.(Photo: TAPAS/ITG)

2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में माओवादी नाम से जुड़े एक पोस्टर के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. एक समय माओवादी गतिविधियों के लिए बदनाम रहे इस जिले में लंबे समय बाद इस तरह का पोस्टर सामने आने से लोगों में डर का माहौल बन गया है. चुनाव से ठीक पहले इस घटना ने प्रशासन और स्थानीय लोगों दोनों की चिंता बढ़ा दी है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पुरुलिया में माओवादियों का असर अब पहले जैसा नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में यह पोस्टर सामने आया है, उसने पुरानी यादें ताजा कर दी हैं. ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि कहीं यह किसी बड़ी साजिश की शुरुआत तो नहीं है.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल: पुरुलिया में गैस सिलेंडर गाड़ी से शराब की तस्करी, महिलाओं ने तोड़ दीं सभी बोतलें

सम्बंधित ख़बरें

LoP in the West Bengal Assembly and BJP leader Suvendu Adhikari (Photo: PTI)
बंगाल चुनाव से पहले 'जंगल महल' पर बीजेपी की नजर, आंदोलन की तैयारी में पार्टी
Purulia Constituency in West Bengal
जानें पुरूलिया Lok Sabha Constituency के क्या हैं समीकरण
दंगल: साधुओं की पिटाई का मामला गरमाया, BJP ने ममता सरकार को घेरा
नदी में डूबने से दो युवकों की मौत
नदी में डूबे दो कलाकार, पुलिस मामले की जांच में जुटी
कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन हुआ खत्म.
West Bengal: पांच दिन बाद कुर्मी समाज ने वापस लिया आंदोलन, सैकड़ों ट्रेनें हुईं रद्द

गांव में मिला धमकी भरा पोस्टर

जानकारी के मुताबिक, पुरुलिया जिले के BORO थाना क्षेत्र के आंकरो गांव में सफेद कागज पर लाल स्याही से लिखा एक पोस्टर बरामद किया गया. पोस्टर में लिखा था '2026 में माओवादी खेलेंगे, बंद नहीं मानने पर मौत की सजा'. यह पोस्टर सामने आते ही गांव और आसपास के इलाकों में डर और बेचैनी फैल गई.

ग्रामीणों का कहना है कि पहले जब पुरुलिया माओवादियों का गढ़ माना जाता था, तब भी इसी तरह सफेद कागज और लाल स्याही में पोस्टर लगाकर बंद का ऐलान किया जाता था. पुराने तरीके से लिखे इस पोस्टर को देखकर लोगों की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है, जब तक यह साफ नहीं हो जाता कि इसे किसने लगाया है.

Advertisement

पुलिस की जांच, असामाजिक तत्वों पर शक

पोस्टर की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे जब्त कर लिया. पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पोस्टर किस मकसद से लगाया गया और इसके पीछे कौन लोग हैं.

इस मामले में पुरुलिया जिला पुलिस अधीक्षक वैभव तिवारी ने बताया कि पोस्टर में कहीं भी साफ तौर पर यह नहीं लिखा है कि यह माओवादियों का ही है. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी स्थानीय असामाजिक तत्व ने चुनाव से पहले इलाके में डर और सनसनी फैलाने के लिए यह पोस्टर लगाया हो. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बंगाल एसआईआर सुनवाई लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement