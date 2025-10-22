scorecardresearch
 

पश्चिम बंगाल: पुरुलिया में गैस सिलेंडर गाड़ी से शराब की तस्करी, महिलाओं ने तोड़ दीं सभी बोतलें

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में गैस सिलेंडर वैन में छिपाकर देशी शराब की तस्करी की जा रही थी. जयपुर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव की महिलाओं ने शक होने पर वाहन रोका और रंगे हाथों पकड़ा. ग्रामीण महिलाओं ने विरोध जताते हुए शराब की बोतलें तोड़ दीं. पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू की है.

शराब तस्करी का भंडाफोड़ (Photo: Screengrab)
शराब तस्करी का भंडाफोड़ (Photo: Screengrab)

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में बुधवार को एक अनोखा मामला सामने आया. जयपुर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में महिलाओं ने एक गैस सिलेंडर से लदी वैन को संदिग्ध मानकर रोक लिया. जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसके अंदर भारी मात्रा में देशी शराब छिपी मिली.

महिलाओं ने मौके पर ही तस्करी का विरोध किया और सभी बोतलें तोड़कर नष्ट कर दीं. घटना के दौरान ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया. एक स्थानीय महिला मुक्तारा महतो ने कहा कि शराब के कारण उनके घरों में रोज झगड़े होते हैं और परिवार बर्बाद हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनके पति शराब पीकर आते हैं और हिंसा करते हैं. इसलिए गांव की महिलाएं अब शराब के खिलाफ खुलकर सामने आ गई हैं.

महिलाओं ने तोड़ी शराब की बोतलें 

इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने अवैध शराब के साथ वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

भारी मात्रा में देशी शराब बरामद

गांव की महिलाओं का कहना है कि जब तक इलाके से शराब की बिक्री बंद नहीं होगी, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. यह घटना इलाके में महिला जागरूकता और सामाजिक एकजुटता का उदाहरण बन गई है.

