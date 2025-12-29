पश्चिम बंगाल: गेस्ट हाउस में तमिलनाडु के प्रेमी ने महिला को मारा चाकू, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले की एक महिला पर कोलकाता के एक गेस्ट हाउस में तमिलनाडु के उसके प्रेमी ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई. एक एजेंसी के मुताबिक एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि चेन्नई के रहने वाले 40 साल के प्रदीप कुमार सेल्वराज को 38 साल की महिला की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.

यह घटना रविवार को सेंट्रल कोलकाता के बी बी गांगुली स्ट्रीट पर एक गेस्ट हाउस में हुई, जब चेक-इन करने के तुरंत बाद प्रेमी जोड़े के बीच झगड़ा हो गया. इसी दौरान सेल्वराज ने महिला पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया, जिससे उसके कंधे, बांहों और शरीर के दूसरे हिस्सों पर चोटें आईं. इसके बाद फिर वह गेस्ट हाउस से भाग गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

महिला की चीख सुनकर गेस्ट हाउस के स्टाफ ने मुचीपारा पुलिस स्टेशन को सूचना दी. जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने महिला को बचाया और उसे NRS मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी को बाद में पकड़ लिया गया.

शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह हमला महिला के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से हुआ होगा. आरोपी से पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई जारी है.

