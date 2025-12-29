scorecardresearch
 
पश्चिम बंगाल: गेस्ट हाउस में तमिलनाडु के प्रेमी ने महिला को मारा चाकू, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल की एक महिला पर कोलकाता के एक गेस्ट हाउस में एक व्यक्ति ने हमला कर दिया. जिससे वह घायल हो गई. फिलहाल महिला की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

प्रेमी ने प्रेमिका को घोंपा चाकू. (Photo: Representational )
प्रेमी ने प्रेमिका को घोंपा चाकू. (Photo: Representational )

पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले की एक महिला पर कोलकाता के एक गेस्ट हाउस में तमिलनाडु के उसके प्रेमी ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई. एक एजेंसी के मुताबिक एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि चेन्नई के रहने वाले 40 साल के प्रदीप कुमार सेल्वराज को 38 साल की महिला की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.  

यह घटना रविवार को सेंट्रल कोलकाता के बी बी गांगुली स्ट्रीट पर एक गेस्ट हाउस में हुई, जब चेक-इन करने के तुरंत बाद प्रेमी जोड़े के बीच झगड़ा हो गया. इसी दौरान सेल्वराज ने महिला पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया, जिससे उसके कंधे, बांहों और शरीर के दूसरे हिस्सों पर चोटें आईं. इसके बाद फिर वह गेस्ट हाउस से भाग गया.

यह भी पढ़ें: शादी के लिए 'शोले स्टाइल' में ड्रामा... प्रेमी से ब्याह की जिद में हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ी युवती, हां सुनते ही उतरी नीचे

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

महिला की चीख सुनकर गेस्ट हाउस के स्टाफ ने मुचीपारा पुलिस स्टेशन को सूचना दी. जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने महिला को बचाया और उसे NRS मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी को बाद में पकड़ लिया गया.

यह भी पढ़ें: 'मैंने नहीं की स्नेहा की हत्या...', पैंट पर सुसाइड नोट लिख प्रेमी ने लगाई फांसी, अंबेडकरनगर पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप

शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह हमला महिला के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से हुआ होगा. आरोपी से पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----
