शादी के लिए 'शोले स्टाइल' में ड्रामा... प्रेमी से ब्याह की जिद में हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ी युवती, हां सुनते ही उतरी नीचे

मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी युवती हाई वोल्टेज बिजली के टावर पर चढ़ गई. युवती का कहना था कि शादी में हां होने पर ही वह नीचे उतरेगी. सूचना पर पुलिस और बिजली विभाग मौके पर पहुंचे. समझाइश और परिजनों की सहमति के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया.

शादी नहीं तो नीचे नहीं!(Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के मेरठ में शुक्रवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जब अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी एक युवती हाई वोल्टेज बिजली के टावर पर चढ़ गई. युवती का साफ कहना था कि अगर उसकी शादी उसके प्रेमी से नहीं कराई गई, तो वह नीचे नहीं उतरेगी. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.

दरअसल, यह पूरा घटनाक्रम थाना दौराला क्षेत्र के गांव मवी मीरा का है. गांव की रहने वाली युवती काजल अपने प्रेमी सोनू से शादी की मांग को लेकर सुबह बिजली के टावर पर चढ़ गई. टावर की ऊंचाई और हाई वोल्टेज लाइन को देखते हुए लोग सहम गए. ग्रामीण लगातार काजल को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह अपनी जिद पर डटी रही.

‘शोले’ फिल्म के सीन जैसी बनी स्थिति

इस घटना ने हिंदी फिल्म शोले के उस मशहूर सीन की याद दिला दी, जिसमें वीरू शादी के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है. फर्क बस इतना था कि यहां वीरू की जगह एक युवती थी और टंकी की जगह हाई वोल्टेज बिजली का टावर. काजल का कहना था कि वह सोनू के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी.

घटना की जानकारी मिलते ही दौराला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही बिजली विभाग के कर्मचारी भी बुलाए गए. सुरक्षा को देखते हुए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और भीड़ को सुरक्षित दूरी पर हटा दिया गया. पुलिस, परिजन और ग्रामीण मिलकर युवती को नीचे उतरने के लिए समझाते रहे.

प्रेम प्रसंग और टूटी शादी की वजह

बताया गया कि काजल का पास के ही कस्बे लावड़ निवासी सोनू से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों की शादी तय हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश दोनों परिवारों ने शादी से मना कर दिया. इसी बात से नाराज होकर काजल ने यह कदम उठाया और टावर पर चढ़ गई.

देखें वीडियो...

काजल का कहना था कि जब तक सोनू से शादी के लिए हां नहीं होगी, वह नीचे नहीं उतरेगी. काफी देर तक चले समझाने के बाद हालात काबू में आए. गांव के प्रधान ने बताया कि लड़की सुरक्षित नीचे उतार ली गई है और लड़के की ओर से शादी के लिए सहमति मिलने के बाद मामला शांत हुआ.

पुलिस ने कराई काउंसलिंग

मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि थाना दौराला क्षेत्र में युवती के टावर पर चढ़ने की सूचना मिली थी. बातचीत में पता चला कि कुछ दिन पहले उसकी शादी लावड़ के युवक से तय हुई थी, जो बाद में टूट गई. युवती टावर पर चढ़कर लड़के को बुलाने की जिद कर रही थी.

पुलिस ने समझाकर युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया. दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति बन गई है. फिलहाल दोनों पक्षों की काउंसलिंग की जा रही है और मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई होगी, वह की जाएगी.

---- समाप्त ----
