'मैंने नहीं की स्नेहा की हत्या...', पैंट पर सुसाइड नोट लिख प्रेमी ने लगाई फांसी, अंबेडकरनगर पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप

अंबेडकरनगर में प्रेमिका की हत्या के आरोपी सौरभ ने आजमगढ़ में पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी. मरने से पहले उसने अपनी पैंट पर लिखकर खुद को बेगुनाह बताया है. इस मामले ने अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

अंबेडकरनगर के सौरभ ने आजमगढ़ में लगाई फांसी (Photo- ITG)
Uttar Pradesh News: अंबेडकरनगर के सौरभ ने आजमगढ़ के अतरौलिया में पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली. सौरभ पर अपनी नाबालिग प्रेमिका स्नेहा की हत्या का आरोप था, जिसका शव गायब होने के 17 दिन बाद 21 दिसंबर को उसके घर के पास मिला था.  सौरभ ने सुसाइड करने से पहले अपनी पैंट की जेब पर लिखा कि उसने स्नेहा की हत्या नहीं की है. पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन 24 दिसंबर को उसका शव आजमगढ़ के नंदना गांव में फंदे से लटका मिला. अब यह मामला और उलझ गया है क्योंकि आरोपी ने मरने से पहले खुद को बेगुनाह बताया है.

पैंट पर लिखा 'आखिरी मैसेज'

अंबेडकरनगर के राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के पदुमपुर निवासी सौरभ का शव जब आजमगढ़ के अतरौलिया में एक पेड़ से लटका मिला. इतना ही नहीं, उसने अपनी प्रेमिका का मोबाइल नंबर भी वहां लिखा था. सौरभ पहले भी इसी लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में जेल जा चुका था और हाल ही में बाहर आया था. जेल से आने के बाद ही 2 दिसंबर को लड़की गायब हुई थी.

पुलिस की जांच पर उठते सवाल

इस पूरी घटना ने राजेसुल्तानपुर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है. स्नेहा 2 दिसंबर को गायब हुई और 4 दिसंबर को गुमशुदगी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस 15 दिनों तक उसे ढूंढ नहीं पाई. आखिरकार लड़की का शव उसके घर से महज 100 मीटर दूर बरामद हुआ. सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस इतने दिनों तक क्या कर रही थी? अब मुख्य आरोपी की मौत के बाद असली कातिल की पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है.

रोते बिलखते परिजन

परिवार का प्रताड़ना का आरोप

सौरभ की आत्महत्या के बाद उसके परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि पुलिस उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रही थी. मामले में आजमगढ़ के एसपी ग्रामीण चिराग जैन और आलापुर के क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल ने जांच की बात कही है. अगर सौरभ ने स्नेहा की हत्या नहीं की थी, तो आखिर उसका हत्यारा कौन है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब पूरा इलाका ढूंढ रहा है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

