चार घंटे तक होटल में रूम के अंदर पत्नी रही किसी दूसरे मर्द के साथ, दोनों बाहर निकले तो सामने खड़ा था पति

होटल के बाहर करीब चार घंटे का इंतजार और फिर अचानक पत्नी का एक युवक के साथ सामने आ जाने के बाद सड़क पर ऐसा हंगामा हुआ कि आसपास के लोग भी जुट गए. मामला बिजनौर जिले के चांदपुर-जलीलपुर रोड स्थित एक होटल के बाहर का है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी को एक युवक के साथ होटल से बाहर निकलते देखा. दोनों कार में बैठकर आगे बढ़ने लगे तो पति ने कार रोक ली.

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इसके बाद सड़क पर पति और युवक के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. इसी दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पति अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुनाई दे रहा है. वह दावा करता है कि उसकी पत्नी देह व्यापार में शामिल है और उसने उसे कथित तौर पर रंगेहाथ पकड़ लिया. इसके बाद महिला की ओर से भी पति के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं और पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है.

एक फोन आया और होटल पहुंच गया पति

घटना 3 अक्टूबर की शाम करीब सात बजे की बताई जा रही है. मोहल्ला सराय रफी निवासी शोएब के मुताबिक, उसे उसकी पत्नी के कथित प्रेमी ने फोन किया था. फोन पर उसे बताया गया कि वह उसकी पत्नी के साथ चांदपुर आया है. यह जानकारी मिलने के बाद शोएब चांदपुर-जलीलपुर रोड स्थित एक होटल के बाहर पहुंचा. उसका दावा है कि वह होटल के बाहर करीब चार घंटे तक इंतजार करता रहा. इसके बाद होटल से एक महिला और युवक बाहर निकले. शोएब ने दोनों को देखा तो वह उनकी तरफ बढ़ा. उसके मुताबिक, उसकी पत्नी और युवक कार में बैठने लगे. इसी दौरान उसने कार रोक ली. कुछ ही देर में मामला सड़क पर पहुंच गया.

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कार की चाबी निकालकर रास्ता रोकने का आरोप

शोएब के मुताबिक, युवक ने कार लेकर वहां से निकलने की कोशिश की. इसी दौरान उसने कार की चाबी निकाल ली और वाहन के पास खड़ा हो गया. इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगी. आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई. देखते ही देखते सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा. वीडियो में पति अपनी पत्नी को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई और सुनाई देता है. वह कहता है कि उसकी पत्नी देह व्यापार करती है और उसने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया है. हालांकि, वीडियो में कही गई बात को पुलिस की ओर से तथ्य के तौर पर प्रमाणित नहीं किया गया है. महिला की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब दिया गया, इसकी भी स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है.

VIDEO में पति लगाता सुनाई दे रहा गंभीर आरोप

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो इस पूरे मामले का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया है. वीडियो में सड़क पर लोगों की भीड़ दिखाई देती है और पति तथा युवक के बीच विवाद होता नजर आता है. इसी दौरान पति अपनी पत्नी को लेकर गंभीर आरोप लगाता सुनाई देता है. उसका कहना है कि उसने पत्नी को युवक के साथ होटल से निकलते हुए पकड़ लिया. वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया. हालांकि किसी वायरल वीडियो से घटना की पूरी पृष्ठभूमि या लगाए गए आरोपों की सत्यता तय नहीं की जा सकती. पुलिस की जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी.

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पुलिस पहुंची तो थाने ले जाए गए तीनों

हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को संभालने के बाद पति, पत्नी और युवक को थाने ले गई. थाने में भी दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला. पति ने अपनी शिकायत में पत्नी और युवक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. शोएब का आरोप है कि उसकी पत्नी नोएडा निवासी युवक के साथ मिलकर गलत गतिविधियों में शामिल है. उसका यह भी दावा है कि जब उसने इसका विरोध किया तो उसे जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई.

2022 में हुआ था निकाह, पहले से चल रहा विवाद

शोएब ने पुलिस को बताया कि उसका अलीना के साथ 7 फरवरी 2022 को निकाह हुआ था. उसका दावा है कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी. उसका आरोप है कि पत्नी की कथित गतिविधियों का विरोध करने के कारण उनके बीच विवाद बढ़ता गया. शोएब ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ चांदपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया हुआ है. शोएब इस मुकदमे को गलत बता रहा है. दूसरी तरफ, पुलिस के मुताबिक महिला पहले भी पति के खिलाफ शिकायत कर चुकी है. ऐसे में मौजूदा विवाद को समझने के लिए पुराने विवाद और दोनों पक्षों की शिकायतों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है. सीओ चांदपुर देश दीपक ने बताया कि विवाद के बाद दोनों पक्ष थाने आए थे. दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे थे. पुलिस अधिकारी के अनुसार, महिला ने भी शोएब के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं. महिला पहले भी शिकायत कर चुकी है और उसकी शिकायत की जांच की जा रही है.

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