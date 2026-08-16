कल का मौसम: 17 अगस्त को यूपी में जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; 19 अगस्त से मिल सकती है राहत

उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है. 17 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ मेघगर्जन और वज्रपात की स्थिति बन सकती है.

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17 अगस्त को अंबेडकर नगर, अयोध्या, बदायूं, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, बलरामपुर, बलिया, बस्ती, बिजनौर, गोंडा, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, संभल, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और वाराणसी समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

इसके अलावा अमेठी, अमरोहा, आजमगढ़, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कन्नौज, कौशांबी, लखनऊ, मऊ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और उन्नाव समेत कई इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है.

बारिश के दौरान कई जगह मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना भी है. ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

16 अगस्त को भी कई जिलों में बरसे बादल

16 अगस्त को भी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा. ग्राफिक्स में दिए पूर्वानुमान के अनुसार इस दिन अमेठी, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर और श्रावस्ती समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना थी.

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वहीं अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बलरामपुर, बलिया, बस्ती, बिजनौर, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, जौनपुर, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ, सहारनपुर, संभल और आसपास के कई क्षेत्रों में भी बारिश का असर रहने का अनुमान था.

18 अगस्त को पूर्वी यूपी में ज्यादा असर

18 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में मेघगर्जन और वज्रपात की स्थिति भी बन सकती है.

बारिश के बाद मथुरा में पानी से भरे अंडरपास से गुजरते हुए लोग.(File Photo:PTI)

19 अगस्त को पश्चिमी यूपी में राहत

19 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के संकेत हैं. ग्राफिक्स के मुताबिक पश्चिमी यूपी में कोई चेतावनी नहीं है. हालांकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी.

20 अगस्त को नहीं है कोई चेतावनी

20 अगस्त के लिए दिए गए पूर्वानुमान में पश्चिमी और पूर्वी दोनों उत्तर प्रदेश में कोई मौसम संबंधी चेतावनी नहीं है. यानी 17 अगस्त को बारिश का असर काफी व्यापक रहने के बाद 18 अगस्त से धीरे-धीरे इसमें कमी आने की संभावना है. हालांकि पूर्वी यूपी में 19 अगस्त तक भारी बारिश का दौर बना रह सकता है.

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