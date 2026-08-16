scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कल का मौसम: 17 अगस्त को यूपी में जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; 19 अगस्त से मिल सकती है राहत

UP Weather Updates: 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. 18 अगस्त को भी बारिश जारी रहेगी, जबकि 19-20 अगस्त को राहत के संकेत हैं.

Advertisement
X
सोमवार को यूपी में भारी बारिश और वज्रपात का खतरा.(File Photo:PTI)
सोमवार को यूपी में भारी बारिश और वज्रपात का खतरा.(File Photo:PTI)

उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है. 17 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ मेघगर्जन और वज्रपात की स्थिति बन सकती है.

17 अगस्त को अंबेडकर नगर, अयोध्या, बदायूं, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, बलरामपुर, बलिया, बस्ती, बिजनौर, गोंडा, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, संभल, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और वाराणसी समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

इसके अलावा अमेठी, अमरोहा, आजमगढ़, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कन्नौज, कौशांबी, लखनऊ, मऊ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और उन्नाव समेत कई इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

एक आरोपी गिरफ्तार.(Photo: Screengrab)
VIDEO: 3 बोतल पेट्रोल लेकर पहुंचे बदमाश, कैंटीन में छिड़का और लगा दी आग
टीचरों की कमी के बाद फूटा छात्रों का गुस्सा. (screengrab)
लखनऊ: 'Gen Z' के बाद 'Gen Alfa' का फूटा गुस्सा, टीचरों की कमी पर प्रदर्शन
UP Weather updates
16 अगस्त को यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, जानें 19 तक का मौसम
yogi adityanath witty reply
स्वतंत्रता दिवस पर बुलडोजर एक्शन पर बोले CM योगी
रिजवान पर पहले से 13 मुकदमे दर्ज.(Photo: Santosh Sharma/ITG)
पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार, 34 हजार कैश बरामद

बारिश के दौरान कई जगह मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना भी है. ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

16 अगस्त को भी कई जिलों में बरसे बादल

16 अगस्त को भी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा. ग्राफिक्स में दिए पूर्वानुमान के अनुसार इस दिन अमेठी, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर और श्रावस्ती समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना थी.

Advertisement

वहीं अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बलरामपुर, बलिया, बस्ती, बिजनौर, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, जौनपुर, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ, सहारनपुर, संभल और आसपास के कई क्षेत्रों में भी बारिश का असर रहने का अनुमान था.

18 अगस्त को पूर्वी यूपी में ज्यादा असर

18 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में मेघगर्जन और वज्रपात की स्थिति भी बन सकती है.

बारिश के बाद मथुरा में पानी से भरे अंडरपास से गुजरते हुए लोग.(File Photo:PTI)

19 अगस्त को पश्चिमी यूपी में राहत

19 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के संकेत हैं. ग्राफिक्स के मुताबिक पश्चिमी यूपी में कोई चेतावनी नहीं है. हालांकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी.

20 अगस्त को नहीं है कोई चेतावनी

20 अगस्त के लिए दिए गए पूर्वानुमान में पश्चिमी और पूर्वी दोनों उत्तर प्रदेश में कोई मौसम संबंधी चेतावनी नहीं है. यानी 17 अगस्त को बारिश का असर काफी व्यापक रहने के बाद 18 अगस्त से धीरे-धीरे इसमें कमी आने की संभावना है. हालांकि पूर्वी यूपी में 19 अगस्त तक भारी बारिश का दौर बना रह सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कल का मौसम: 17 अगस्त को यूपी में जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; 19 अगस्त से मिल सकती है राहत |
    'रामदेव कह रहे हैं तो कुछ गड़बड़ जरूर है...', पेपर लीक पर बोले CM सुक्खू |
    Sawan Third Somwar 2026: सावन का तीसरा सोमवार कल, जानें शिवलिंग पर जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त |
    UGC NET 2026: 3 विषयों की परीक्षा हुई रद्द, NTA ने जारी किया री-एग्जाम शेड्यूल |
    Nag Panchami Bhog: नाग पंचमी पर भोग में बनाएं गाढ़ी खीर और फूली-फूली पूड़ियां, इस ट्रिक से बनेंगी क्रिस्पी |
    Film Wrap: नींद में एक्ट्रेस का हुआ निधन, ट्रेन में मॉडल ने रेजर से TC और RPF पर किया हमला |
    यूपी में Gen-Z वोटर सत्ता की कुंजी? देखें सभी पार्टियों की खास रणनीति |
    कांवड़ यात्रा में बड़ा हादसा, ट्रॉली पर रखा DJ हाईटेंशन तार से टकराया, एक कांवड़िया की मौत |
    तेंदुए के जबड़े से बेटे को खींच लाया 65 साल का पिता: 5 मिनट तक चला संघर्ष, आखिर जंगली जानवर को माननी पड़ी हार |
    फैक्ट चेक: बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर नहीं फहराया पार्टी का झंडा, पुराना है ये वीडियो
    Advertisement