यूपी STF का बड़ा एक्शन... सहारनपुर और बुलंदशहर में 2 वॉन्टेड बदमाशों का एनकाउंटर

यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में बुलंदशहर में 50 हजार के इनामी बदमाश को मार गिराया है. जबकि सहारनपुर में एक मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को पकड़ा है.

मुठभेड़ में ढेर 50 हजार का इनामी आजाद उर्फ जुबैर. (File Photo: Santosh Sharma/ITG)
यूपी एसटीएफ के मुख्यालय की टीम को बड़ी सफलता मिली है. टीम ने 20-21 दिसंबर की रात एनकाउंटर के बाद 1 लाख के इनामी बदमाश सिराज अहमद को गिरफ्तार किया है. फिलहाल एसटीएफ की गोली लगने से बदमाश घायल है. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, पुलिस टीम ने बुलंदशहर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में 50 हजार के इनामी आजाद उर्फ जुबैर को एनकाउंटर में ढेर किया है. 

इलाज के दौरान जुबैर की हुई मौत

पुलिस ने बताया कि थाना कोतवाली देहात व थाना गुलावठी पुलिस टीम द्वारा 50 हजार के इनामी बदमाश का एनकाउंटर किया गया. पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया था. जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया. लेकिन उसकी मौत हो गई. उसके पास से अवैध असलहा(पिस्टल), कारतूस एवं बाइक बरामद की गई है.

यह भी पढ़ें: UP: औरैया में गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी शोएब को लगी गोली

सहारनपुर में किसी वारदात को अंजाम देने आ रहा था 1 लाख इनामी सिराज

एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि जनपद सुल्तानपुर से हत्या के अभियोग में वांछित व 1 लाख का इनामी बदमाश सिराज अहमद सहारनपुर में किसी वारदात को अंजाम देने आ रहा है. जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया और उसके पंजाब-हरियाणा बॉर्डर से आने के बाद सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में घेराबंदी की.

घेराबंदी के दौरान सिराज द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया. पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई. इस दौरान गोली लगने से बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आरोपी के पास से बरामद हुई पिस्टल समेत ये चीजें

आरोपी के पास से एक मोटर साइकिल गाड़ी, पिस्टल ३0 बोर, पिस्टल ३२ बोर, भारी मात्रा में जिन्दा कारतूस ३० बोर और ३२ बोर, खोखा कारतूस, चार मोबाइल फ़ोन, 2 वाई फाई डोंगल, छोटा बैग, आधार आदि बरामद किया गया है. 

हत्या समेत कई मामलों में शामिल रहा है आरोपी

सिराज का 30 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है. जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास, रासुका जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे शामिल हैं. पुलिस पिछले कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी. 

