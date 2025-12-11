UP: औरैया में गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी शोएब को लगी गोली

उत्तर प्रदेश के औरैया में पुलिस और एसओजी टीम को शनिवार देर रात बड़ी सफलता मिली, जब गौकशी के मुख्य आरोपी शोएब से मुठभेड़ हो गई. यह घटना अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के मदन डाबा के पास हुई. पुलिस के अनुसार, चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने की गई कार्रवाई में शोएब के पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया.

गौ तस्कर को लगी गोली

घटना सुबह करीब तीन बजे की बताई जा रही है, जब एसओजी और स्थानीय पुलिस टीम मदन डाबा के पास चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि गौकशी के मामले का मुख्य आरोपी शोएब दलेल नगर से इटावा की ओर बाइक पर जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई.

कुछ ही देर बाद एक बाइक तेज रफ्तार से आती दिखाई दी. पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाइक सवार ने पुलिस को देखते ही वापस मुड़कर भागने की कोशिश की. इस दौरान उसकी बाइक फिसल गई और वह गिर गया. गिरने के बाद भी आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें शोएब के पैर में गोली लग गई.

आरोपी शोएब से 315 बोर का तमंचा बरामद

पुलिस ने तुरंत आरोपी को काबू किया और उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शोएब बताया और स्वीकार किया कि वह 10 दिसंबर को हुई गौकशी की घटना में शामिल था.

पुलिस ने शोएब के पास से एक 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक अपाचे मोटरसाइकिल और गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं. इसके अलावा घटना में शामिल दो अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

