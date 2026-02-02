T20 वर्ल्ड कप में भारत से मुकाबले से पीछे हटा पाकिस्तान, बीजेपी नेता संगीत सोम ने दिया ये बयान

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ मैच खेलने से इनकार करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का बड़ा बयान सामने आया है. संगीत सोम ने कहा है कि पाकिस्तान को पहले से पता है कि उसे भारत से हारना ही है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर बार भारत से हारता है और हर बार पिटता भी है, इसलिए इस बार उसने खेलने से ही मना कर दिया.

संगीत सोम ने कहा कि जब भारत पाकिस्तान को हराता है तो वहां के खिलाड़ी अपने देश लौटने पर जनता की नाराजगी भी झेलते हैं. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान को यह बात पहले से मालूम थी, इसलिए हार के डर से उसने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने यह फैसला जानबूझकर लिया है क्योंकि उसे एडवांस में पता है कि भारत से उसे हार का सामना करना पड़ेगा.

पाकिस्तान हमेशा भारत से हारता ही है

इसी दौरान बजट को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों पर भी संगीत सोम ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि लोग क्या बात कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उनके अनुसार यह बजट बहुत शानदार है और इसमें किसान, गरीब, मजदूर और भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया है.

संगीत सोम ने कहा कि इस बजट में खाने पीने की चीजों और रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई वस्तुएं सस्ती हो रही हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्ष को कुछ मिलता नहीं है, इसलिए वह इस तरह की बातें करता रहता है. उन्होंने दोहराया कि यह बजट देश के लिए बहुत अच्छा है.

संगीत सोम ने बजट को शानदार बताया

सोमवार को संगीत सोम मुजफ्फरनगर जनपद में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के फैसले और बजट को लेकर अपने बयान दिए. संगीत सोम ने यह भी कहा कि कुछ मामले कोर्ट से जुड़े होते हैं और कोर्ट के विषय पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता.



