बाराबंकी के बाद अब सोनभद्र में टोलकर्मियों की दबंगई आई सामने, महिला वकील समेत 3 को पीटा, अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश

यूपी के बाराबंकी में टोलकर्मियों की गुंडई का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सोनभद्र से ऐसा ही एक और मामला सामने आ गया. इस घटना में महिला वकील के साथ मारपीट की गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी टोल प्लाजा पर एक महिला अधिवक्ता और उनके साथियों संग टोलकर्मियों ने मारपीट की. इसमें महिला अधिवक्ता सहित एक अन्य महिला और उनके साथ के व्यक्ति को चोटें आई हैं. घटना की सूचना पाकर भारी संख्या में वकील जिला अस्पताल पहुंच गए. मौके की नजाकत को देखकर भारी पुलिस बल भी अस्पताल पहुंच गया और पीड़ितों से जानकारी ली.

पीड़ित महिला अधिवक्ता ने टोल कर्मियों पर आरोप लगाया कि काफी देर से उनकी गाड़ी टोल पर लाइन में खड़ी थी. जब इसका कारण पूछने के लिए उनका एक साथी टोलकर्मी के पास गया तो वो भड़क गया. देखते ही देखते बात कहासुनी और मारपीट में बदल गई. साथी को पिटता देख अधिवक्ता अपने अन्य साथियों के साथ बीच-बचाव करने पहुंचीं तो उन्हें और एक अन्य महिला को भी पीट दिया गया.

आरोप है कि बाल पकड़कर घसीटा गया और जमकर मारपीट की गई. अधिवक्ता के मुताबिक, घटनाक्रम के दौरान वो लगातार कहती रहीं कि मैं वकील हूं, लेकिन उनकी बात का टोलकर्मियों पर कोई असर नहीं हुआ. इस मारपीट में अधिवक्ता को तो चोटें आई ही वहीं दूसरी महिला को भी गंभीर चोटें आई जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस मारपीट में एक व्यक्ति का सिर तक फट गया. पीड़ित महिला अधिवक्ता ने कोतवाली राबर्ट्सगंज में आरोपियों के खिलाफ प्रार्थनापत्र देकर एक्शन की मांग की है.

उधर, घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में अधिवक्ता जिला अस्पताल पहुंच गए. अधिवक्ताओं ने कहा कि लोढ़ी टोल प्लाजा को यहां नहीं होना चाहिए. ये वन विभाग की जमीन पर बना हुआ है. उस समय की तत्कालीन सरकार ने इसे बनाने का परमिशन दिया था जो सरासर गलत है. आरोप लगाया कि टोल प्लाजा वाले गुंडों को पाल रहे हैं और इनकी गुंडागर्दी पूरे देश में चल रही है. जल्द ही बैठक कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी.

टोल पर हुए विवाद में घायल एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि जैसे ही वह टोल कर्मियों के पास पहुंचा और देरी का कारण पूछा तो उसने कहा कि आप मेरे उच्चाधिकारियों से बात कर लीजिए. बात करने पर अधिकारियों ने कहा कि आप जाइए अपनी गाड़ी में बैठ जाइए. इस पर पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि 35 सेकंड से ज्यादा गुजर जाने के बाद टोल फ्री हो जाता है. इसी बात पर बात आगे बढ़ गई और देखते ही देखते मामला बिगड़ गया. कहासुनी, गाली-गलौज में और मारपीट में बदल गई. पीड़ित ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने भी उनके साथ बदसलूकी की और भला- बुरा कहा.

