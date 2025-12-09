scorecardresearch
 
UP: शामली में पुलिस और डकैतों में मुठभेड़, ₹50 हजार इनामी समयदीन उर्फ सामा ढेर, सिपाही अनुज घायल

शामली के थानाभवन क्षेत्र में देर रात पुलिस और डकैतों के गैंग में मुठभेड़ हो गई. ₹50 हजार का इनामी और अंतर्राज्यीय हिस्ट्रीशीटर समयदीन उर्फ सामा पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया. सिपाही अनुज यादव को गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने मौके से अवैध हथियार भी बरामद किए और फरार बदमाशों की तलाश जारी है.

पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ (Photo: Screengrab)
शामली जिले के थानाभवन क्षेत्र में सोमवार देर रात एक जोरदार मुठभेड़ हो गई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. पुलिस और डकैतों के खतरनाक गैंग आमने-सामने आ गए. इस मुठभेड़ में ₹50 हजार का इनामी और अंतर्राज्यीय हिस्ट्रीशीटर समयदीन उर्फ सामा पुलिस की गोली लगने से ढेर हो गया. वहीं सिपाही अनुज यादव गंभीर रूप से घायल हो गए.

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थानाभवन के ग्राम भैंसानी इस्लामपुर में एक बंद पड़े ईंट भट्ठे पर डकैतों का गैंग जमा है. जानकारी के अनुसार, यह गिरोह पास के किसी गांव में बड़ी डकैती की योजना बना रहा था. सूचना मिलते ही थानाभवन के प्रभारी निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह रावत और बाबरी थाने के थानाध्यक्ष राहुल सिसौदिया अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंच गए.

अंतर्राज्यीय हिस्ट्रीशीटर गोली लगने से ढेर

पुलिस टीम ने बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया और सरेंडर करने को कहा. लेकिन बदमाशों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज से पूरा इलाका दहल उठा. इस दौरान एक गोली सीधे सिपाही अनुज यादव को जा लगी और वह घायल हो गए.

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें कुख्यात समयदीन उर्फ सामा गोली लगने से गिर पड़ा. मुठभेड़ के दौरान एक गोली थानाध्यक्ष राहुल सिसौदिया की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी लगी, लेकिन जैकेट ने उनकी जान बचा ली.

घायल सिपाही और बदमाश को तुरंत सीएचसी थानाभवन ले जाया गया और वहां से जिला अस्पताल शामली रेफर किया गया. डॉक्टरों ने समयदीन को मृत घोषित कर दिया. सिपाही अनुज की हालत गंभीर बताई जा रही है.

बदमाशों ने पुलिस पर की अंधाधुंध फायरिंग

पुलिस के मुताबिक, समयदीन शामली का रहने वाला था, लेकिन लंबे समय से कर्नाटक के तुमकुर में छिपा हुआ था. उस पर डकैती, लूट और हत्या जैसे कई मामले दर्ज थे. पुलिस को मौके से अवैध हथियार और कारतूस मिले हैं. बाकी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, जिनकी तलाश जारी है. इस पूरी कार्रवाई की लोगों द्वारा सराहना की जा रही है. स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने एक बड़े खतरे को खत्म कर दिया.

    Advertisement