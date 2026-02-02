UP: बेटे ने की मां की हत्या, शराब के लिए पैसे न देने पर उतारा मौत के घाट

कहते हैं नशा इंसान का सर्वनाश कर डालता है. ऐसा ही कुछ यूपी के रामपुर में भी देखने को मिला है. जहां शराब के पैसे मांगने पर न देने के चलते नशेड़ी बेटे ने अपनी मां का ही कत्ल कर डाला. फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी कातिल बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार रामपुर के शाहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जागेश्वर निवासी रोनी नाम की युवती ने अपने सगे भाई राजू भारती के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है. रोनी का आरोप है कि उसके भाई राजू भारती ने माता माया देवी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे. लेकिन मां ने पैसे देने से मना कर दिया.

यह भी पढ़ें: प्रेमिका की हत्या कर शव को खेत में दफनाया, बैतूल ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

बस इसी बात से उत्तेजित राजू भारती ने माता को ईंट से मारना शुरू कर दिया. जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका हाथ टूट गया और उन्हें घायल अवस्था में उपचार के लिए बाहर भर्ती कराया गया था.

अब इस घटना के चलते उनकी उपचार के दौरान मौत हो चुकी है. मामले में अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अनुराग सिंह ने बताया कि शाहबाद क्षेत्र में एक युवक ने अपनी मां को शराब के लिए पैसे ना मिलने पर ईंट मार दी थी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल थीं. लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस मामले में उसकी बहन ने एक अभियोग पंजीकृत कराया था. इस मामले में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----