scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: बेटे ने की मां की हत्या, शराब के लिए पैसे न देने पर उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी. उसने हत्याकांड को इसलिए अंजाम दिया. क्योंकि उसकी मां ने शराब के लिए पैसे देने से मना कर दिया था.

Advertisement
X
पुलिस गिरफ्त में आरोपी युवक. (Photo: Aamir Khan/ITG)
पुलिस गिरफ्त में आरोपी युवक. (Photo: Aamir Khan/ITG)

कहते हैं नशा इंसान का सर्वनाश कर डालता है. ऐसा ही कुछ यूपी के रामपुर में भी देखने को मिला है. जहां शराब के पैसे मांगने पर न देने के चलते नशेड़ी बेटे ने अपनी मां का ही कत्ल कर डाला. फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी कातिल बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के अनुसार रामपुर के शाहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जागेश्वर निवासी रोनी नाम की युवती ने अपने सगे भाई राजू भारती के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है. रोनी का आरोप है कि उसके भाई राजू भारती ने माता माया देवी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे. लेकिन मां ने पैसे देने से मना कर दिया. 

यह भी पढ़ें: प्रेमिका की हत्या कर शव को खेत में दफनाया, बैतूल ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

 65 वर्षीय मां मधु देवी की फाइल फोटो.(Photo: Mayank Gaur/ITG)
मां की हत्या कर वारदात बताने खुद पहुंचा थाने, बेटा बोला-'मैंने ही मारा'
Lucknow Police arrested the murder accused son (Photo- ITG)
लखनऊ का 'कातिल' बेटा... कर्ज चुकाने के लिए मां की हत्या कर चुराए थे गहने
शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर बेटे ने की मां की हत्या. (Photo: Representational )
बेटे ने की मां की हत्या, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पीट-पीटकर ले ली जान
Addicted to Momos, 14-Year-Old Steals Jewellery in Deoria UP
देवरिया: मोमोज की लत ने बना दिया चोर, 14 साल के बच्चे ने लुटा दी घर की लाखों की ज्वेलरी
यूपी के मदरसों पर सीएम योगी का बड़ा फैसला, विदेशी फंडिंग की होगी सख्त जांच

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

बस इसी बात से उत्तेजित राजू भारती ने माता को ईंट से मारना शुरू कर दिया. जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका हाथ टूट गया और उन्हें घायल अवस्था में उपचार के लिए बाहर भर्ती कराया गया था.

अब इस घटना के चलते उनकी उपचार के दौरान मौत हो चुकी है. मामले में अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अनुराग सिंह ने बताया कि शाहबाद क्षेत्र में एक युवक ने अपनी मां को शराब के लिए पैसे ना मिलने पर ईंट मार दी थी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल थीं. लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस मामले में उसकी बहन ने एक अभियोग पंजीकृत कराया था. इस मामले में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement