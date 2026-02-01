scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रेमिका की हत्या कर शव को खेत में दफनाया, बैतूल ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा

बैतूल में बीते दिनों एक युवक की लाश खेत में मिली थी. जिसके बाद से ही पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी. वहीं अब पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
बैतूल में युवती की हत्याकांड का खुलासा. (Photo: Screengrab)
बैतूल में युवती की हत्याकांड का खुलासा. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के बैतूल में मिले अज्ञात युवती के शव के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए प्रेम प्रसंग में हुई हत्या का पर्दाफाश कर दिया है. साथ ही पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार भी कर लिया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी ने प्रेमिका की हत्या शादी के लिए दबाव बनाने पर किया था.

खेत में मिला था शव

दरअसल बैतूल के मुलताई थाना क्षेत्र के वलनी गांव में 30 जनवरी को खेत में अज्ञात युवती का कंकाल मिला था. जमीन में दफन शव को कुत्तों ने खींच कर बाहर निकाल दिया था. आसपास मिले कपड़ों से मृतिका की पहचान पूजा धुर्वे (23) के रूप में हुई, जबकि हत्या का आरोपी उसका प्रेमी प्रमोद उईके (26) निकला. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

सम्बंधित ख़बरें

Jhanvi Kukreja Murder Case
जान्हवी कुकरेजा मर्डर केस: 5 साल बाद मिला इंसाफ, 'कातिल' दोस्त को उम्रकैद
illicit relationship murder
भतीजे ने पकड़े पैर, सीने पर बैठी पत्नी और काट दिया गला... अवैध संबंध के चलते यूं हुआ बलराम का मर्डर
shambhu girl's hostel
NEET छात्रा की मर्डर मिस्ट्री बरकरार, स्पर्म मिलने के बाद लिए गए 25 लोगों के सैंपल
महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म. (Photo: Representational )
MP: समय पर नहीं आई एंबुलेंस, कड़ाके की ठंड में रात 3 बजे महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म
बैटरी फटने से हुआ धमाका. (Photo: Representational)
MP के बैतूल में ई-ट्राइसाइकिल की बैटरी फटी, दिव्यांग शिक्षक की जिंदा जलकर मौत

यह भी पढ़ें: छत पर बॉयफ्रेंड की पार्टी, जमीन पर गर्लफ्रेंड की लाश... दिल दहला देगी जान्हवी कुकरेजा मर्डर की कहानी

बताया जा रहा है कि 19 जनवरी से पूजा धुर्वे लापता थी, जिसकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज थी. 30 जनवरी को गांव के खेत में दफन हालत में उसका शव मिला. शुरुआत में मामला अंधे हत्याकांड जैसा था, लेकिन पुलिस ने कपड़ों, गुमशुदगी रिकॉर्ड और साइबर जांच के आधार पर मृतिका की पहचान कर ली.

Advertisement

विवाद के बाद की थी हत्या

जांच में सामने आया कि पूजा और प्रमोद के बीच प्रेम संबंध थे. पूजा प्रमोद पर शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन प्रमोद इसके लिए तैयार नहीं था. 19 जनवरी की रात दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ. गुस्से में प्रमोद ने पूजा की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया.

कॉल डिटेल और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और उसे ग्राम कुप्पा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने हत्या कबूल कर ली. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

एसपी ने क्या कहा?

बैतूल एसपी वीरेंद्र जैन का कहना है कि जांच में सामने आया कि पूजा और प्रमोद के बीच प्रेम संबंध थे. पूजा प्रमोद पर शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन प्रमोद इसके लिए तैयार नहीं था. दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ. जिसके बाद गुस्से में प्रमोद ने पूजा की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement