प्रेमिका की हत्या कर शव को खेत में दफनाया, बैतूल ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा

मध्य प्रदेश के बैतूल में मिले अज्ञात युवती के शव के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए प्रेम प्रसंग में हुई हत्या का पर्दाफाश कर दिया है. साथ ही पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार भी कर लिया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी ने प्रेमिका की हत्या शादी के लिए दबाव बनाने पर किया था.

खेत में मिला था शव

दरअसल बैतूल के मुलताई थाना क्षेत्र के वलनी गांव में 30 जनवरी को खेत में अज्ञात युवती का कंकाल मिला था. जमीन में दफन शव को कुत्तों ने खींच कर बाहर निकाल दिया था. आसपास मिले कपड़ों से मृतिका की पहचान पूजा धुर्वे (23) के रूप में हुई, जबकि हत्या का आरोपी उसका प्रेमी प्रमोद उईके (26) निकला. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

बताया जा रहा है कि 19 जनवरी से पूजा धुर्वे लापता थी, जिसकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज थी. 30 जनवरी को गांव के खेत में दफन हालत में उसका शव मिला. शुरुआत में मामला अंधे हत्याकांड जैसा था, लेकिन पुलिस ने कपड़ों, गुमशुदगी रिकॉर्ड और साइबर जांच के आधार पर मृतिका की पहचान कर ली.

विवाद के बाद की थी हत्या

जांच में सामने आया कि पूजा और प्रमोद के बीच प्रेम संबंध थे. पूजा प्रमोद पर शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन प्रमोद इसके लिए तैयार नहीं था. 19 जनवरी की रात दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ. गुस्से में प्रमोद ने पूजा की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया.

कॉल डिटेल और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और उसे ग्राम कुप्पा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने हत्या कबूल कर ली. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

एसपी ने क्या कहा?

बैतूल एसपी वीरेंद्र जैन का कहना है कि जांच में सामने आया कि पूजा और प्रमोद के बीच प्रेम संबंध थे. पूजा प्रमोद पर शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन प्रमोद इसके लिए तैयार नहीं था. दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ. जिसके बाद गुस्से में प्रमोद ने पूजा की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया.

