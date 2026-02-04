scorecardresearch
 
'एक लड़की पीछे हट गई, फिर...', गाजियाबाद में ट्रिपल सुसाइड केस में चश्मदीद ने क्या देखा?

गाजियाबाद में रात करीब 2 बजे तीन नाबालिग बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. एक पड़ोसी ने बालकनी में असामान्य हलचल देखी और पहले इसे दंपती व बच्चे की आत्महत्या की कोशिश समझा. उसने बताया कि एक बहन नीचे उतरी, फिर दूसरी ने गले लगाया और तीसरी ने खींचने की कोशिश की, लेकिन तीनों गिर गईं. पड़ोसी ने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को फोन किया. पुलिस पोस्टमार्टम और मोबाइल डेटा की जांच कर रही है.

गाजियाबाद में तीन सगी बहनों के सुसाइड की खबर है. (Photo: Screengrab)
गाजियाबाद में तीन सगी बहनों के सुसाइड की खबर है. (Photo: Screengrab)

गाजियाबाद की एक रिहायशी सोसायटी में तीन नाबालिग बहनों ने कथित तौर पर नौवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. घटना रात करीब 2 बजे की है. एक पड़ोसी ने बताया कि उसने फ्लैट की बालकनी में हलचल देखी. लाइट जली हुई थी और रेलिंग पर कोई बैठा दिख रहा था. उसने कहा, “रात दो बजे अगर कोई रेलिंग पर बैठा दिखे तो यह सामान्य नहीं लगता. मुझे लगा कुछ गड़बड़ है.” चश्मदीद के अनुसार, “एक लड़की थोड़ी देर के लिए रेलिंग से नीचे उतरी, वह पीछे हट गई, फिर दोबारा बैठ गई. उसके बाद एक बच्ची आई और पीछे से उसे गले लगा लिया. इसी दौरान तीसरी बहन ने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की.” 

पहले लगा दंपती और बच्चा आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं
चश्मदीद ने बताया कि दूर से देखने पर उसे लगा कि एक पति-पत्नी और उनका बच्चा कूदने की कोशिश कर रहे हैं. उसने कहा, “मुझे लगा एक कपल पीछे से कूदने की कोशिश कर रहा है और कोई उन्हें अपनी तरफ खींचकर बचाने की कोशिश कर रहा है. दूर से यही लग रहा था कि पति, पत्नी और बच्चा हैं.”

दो बच्चियां दिखीं, तीसरी नजर नहीं आई
पड़ोसी ने बताया कि शुरुआत में उसे सिर्फ दो ही बच्चियां रेलिंग पर दिखीं. “तीन बच्चे थे, लेकिन मुझे सिर्फ दो दिखाई दे रहे थे.” उसे यह समझ नहीं आया कि वहां तीन बहनें मौजूद हैं.

तीनों एक साथ नीचे गिरीं
पड़ोसी ने बताया कि तीसरी बच्ची अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही पल में तीनों साथ में नीचे गिर गईं. यह सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और किसी को संभलने का मौका नहीं मिला.

घटना के तुरंत बाद मदद के लिए कॉल
घटना होते ही पड़ोसी नीचे भागा और तुरंत मदद के लिए फोन किए. उसने कहा, “मैं बहुत तेज भागा. पहले एम्बुलेंस को फोन किया, फिर पुलिस को कॉल किया. गार्ड्स से भी कहा कि सबको बुलाएं.” जब तक सोसायटी के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक तीनों बहनों की मौत हो चुकी थी.

सोसायटी में सदमा और उलझन का माहौल
चश्मदीद ने कहा कि वह खुद सदमे में है और शुरू में उसे समझ ही नहीं आया कि तीन बच्चियां शामिल थीं. उसने कहा, “मुझे पूरा यकीन था कि वह कपल और एक बच्चा है. दिन में भी बच्चियों के व्यवहार से ऐसा कुछ नहीं लगा था.” उसने बताया कि वह घर पर ही था और उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी घटना हो सकती है.

पोस्टमार्टम और मोबाइल फोन की जांच जारी
पुलिस ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फ्लैट से मिले मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और उनकी फोरेंसिक जांच होगी. शुरुआती जांच में शक है कि यह घटना किसी ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम से जुड़ी हो सकती है.

डिजिटल और निजी कड़ियों की जांच
जांच अधिकारी परिवार, पड़ोसियों और दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि घटना से पहले की पूरी कड़ी समझी जा सके. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “घटनाक्रम को सावधानी से जांचा जा रहा है. सभी डिजिटल और निजी लिंक की पड़ताल हो रही है.”

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

