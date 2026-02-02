scorecardresearch
 
एक औरत, दो आशिक... प्यार, धोखा और मर्डर की हैरान कर देने वाली कहानी

मुजफ्फरनगर में प्रेम त्रिकोण के चलते एक महिला ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी की गला घोंटकर हत्या कर दी. शव को कंबल में लपेटकर नाले में फेंक दिया गया. पुलिस ने 24 घंटे में मामला सुलझाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

हत्या के आरोप में महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
हत्या के आरोप में महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कातिल प्रेमिका के खौफनाक प्यार की कहानी सामने आई है. यहां एक महिला ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को कंबल में लपेटकर नाले में फेंक दिया गया ताकि पहचान छुपाई जा सके. पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर आरोपी प्रेमिका और उसके दूसरे आशिक को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के सरवट फाटक के पास की है. रविवार को नाले से एक अज्ञात युवक का शव कंबल में लिपटा हुआ बरामद हुआ था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. बाद में शव की पहचान पुरकाजी थाना क्षेत्र के हरीनगर गांव निवासी संजीव उर्फ जीवन के रूप में हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घुटने से होना सामने आया.

24 घंट में हत्या का खुलासा

मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि शनिवार दोपहर संजीव घर से यह कहकर निकला था कि वह शहर में अपनी एक महिला मित्र से मिलने जा रहा है. इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की.

जांच के दौरान पुलिस को संजीव की महिला मित्र सोनिया पर शक हुआ. पुलिस ने सोनिया को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया. सोनिया ने बताया कि उसकी ससुराल हरसोली गांव में है और वहां उसका प्रेम प्रसंग सादिक नाम के युवक से चल रहा था. सादिक गोवा में रहकर सिलाई का काम करता था और कुछ समय बाद गांव आता जाता रहता था.

प्रेम प्रसंग में हुआ मर्डर 

सोनिया ने यह भी बताया कि शादी से पहले करीब 12 साल से उसका प्रेम संबंध संजीव उर्फ जीवन के साथ था. इस बात की जानकारी जब सादिक को हुई तो दोनों के बीच तनाव बढ़ गया. इसके बाद सोनिया और सादिक ने मिलकर संजीव को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

साजिश के तहत शनिवार शाम सोनिया ने संजीव को अपने किराए के मकान पर बुलाया. वहां पहले से ही सादिक छिपकर मौजूद था. जैसे ही संजीव घर में दाखिल हुआ, सोनिया और सादिक ने मिलकर रस्सी से उसका गला घोंट दिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को कंबल में लपेटकर पास के नाले में फेंक दिया गया.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया अरेस्ट 

एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 1 फरवरी 2026 को शव मिलने के बाद टीमों का गठन किया गया. एसपी सिटी के पर्यवेक्षण में सीओ मंडी राजू साव और इंस्पेक्टर बृजेश शर्मा की टीम ने जांच की. 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उनके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी भी बरामद की गई है. दोनों को 102 बीएनएस के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

