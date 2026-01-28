झाड़ू-पोंछा कर चलाती थी घर... काम से लौटते वक्त चाकू से गोदकर महिला की हत्या, पति गिरफ्तार

मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र में 26 जनवरी की रात एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान समीना उर्फ मीनू के रूप में हुई, जो लिसाड़ी गेट के इत्तेफाक नगर की रहने वाली थी. परिजनों ने मृतका के पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया. पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, महिला शमीना की शादी 20 साल पहले भवनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले वकील नाम के व्यक्ति से हुई थी. कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था और पति-पत्नी अलग रहने लगे थे. पति से अलग होने के बाद समीना एक प्राइवेट अस्पताल में झाड़ू-पोछा कर गुजारा कर रही थी.

सोमवार रात करीब 8:30 बजे वह अस्पताल से ड्यूटी कर घर लौट रही थी. आरोप है कि इसी दौरान मेडिकल थाना क्षेत्र में उसके पति वकील ने रास्ते में रोककर उस पर चाकू से कई वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल समीना की मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले में मृतका के भाई ने मृतका के पति के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

इस वारदात को लेकर पुलिस का कहना है कि मृतक के भाई शमीम पुत्र मीनुद्दीन निवासी लिसाडीगेट की तहरीर पर केस दर्ज किया गया था. थाना मेडिकल पुलिस टीम ने वांछित आरोपी वकील पुत्र आस मोहम्मद को गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ से गिरफ्तार किया गया है. इसी के साथ आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया 1 चाकू बरामद कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है.

