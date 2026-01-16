scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अवैध संबंधों के शक में हैवान बना पति, तीन दिन की पिटाई के बाद पत्नी की हत्या, धौलपुर पुलिस ने खोला राज

धौलपुर में 30 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी को तीन दिन तक बेरहमी से पीटा. गंभीर अंदरूनी चोटों से महिला की मौत हो गई. बचने के लिए पति ने पूर्व मंगेतर पर हत्या का आरोप लगाया. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है.

Advertisement
X
आरोपी पति गिरफ्तार.(Photo: Umesh Mishra/ITG)
आरोपी पति गिरफ्तार.(Photo: Umesh Mishra/ITG)

राजस्थान के धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. 6 जनवरी को राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास मिली महिला की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया कि महिला की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके पति ने ही की थी.

पुलिस के अनुसार, आरोपी पति ने पत्नी के किसी अन्य युवक से बातचीत और अवैध संबंधों के शक में तीन दिन तक लगातार बेरहमी से मारपीट की. गंभीर अंदरूनी चोटों के कारण महिला की मौत हो गई थी. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.

यह भी पढ़ें: धौलपुर: देवर-देवरानी ने महिला पर चाकू से हमला कर काटी नाक, पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप

सम्बंधित ख़बरें

अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या
बजरी माफिया की ट्रैक्टर-ट्रॉली से घायल वनरक्षक की मौत
वन रक्षक जीतेन्द्र सिंह शेखावत मौत हे गई.(Photo: Umesh Mishra/ITG)
ड्यूटी कर रहे वनकर्मी को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला, जयपुर में इलाज के दौरान तोड़ा दम
वन रक्षक जीतेन्द्र सिंह शेखावत.(Photo: Umesh Mishra/ITG)
धौलपुर में बजरी माफियाओं का आतंक... वन रक्षक पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाकर कुचला
पीड़िता पूनम.(Photo: Umesh Mishra/ITG)
देवर-देवरानी ने महिला पर चाकू से हमला कर काटी नाक, घर बंटवारे लेकर हुआ था झगड़ा

पिता ने पूर्व मंगेतर पर कराया था केस

मामले में मृतका के पिता बहादुर सिंह ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी कोमल की हत्या उसके पूर्व मंगेतर गजेन्द्र उर्फ पप्पू और उसके तीन साथियों ने की है. रिपोर्ट में बताया गया था कि पूर्व मंगेतर फोटो वायरल कर बदनाम करने की धमकी देता था.

Advertisement

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और एफएसएल टीम से घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए. जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों की भूमिका संदिग्ध लगी, जिसके बाद गहन जांच शुरू की गई.

कॉल डिटेल से खुली सच्चाई

धौलपुर शहर सीओ कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि नामजद आरोपी गजेन्द्र उर्फ पप्पू की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) निकलवाई गई. जांच में सामने आया कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद ही नहीं था. इसके बाद मृतका के पड़ोसियों से पूछताछ की गई और मृतका के पति से सख्ती से सवाल किए गए.

पूछताछ में मृतका के पति 38 वर्षीय गंगा सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसे पत्नी कोमल पर शक था कि वह किसी अन्य युवक से बात करती है, इसी कारण दोनों के बीच लगातार विवाद होता रहता था.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

तीन दिन तक की गई बेरहमी से पिटाई

पुलिस के अनुसार, गंगा सिंह गुजरात में ठेकेदारी का काम करता है और 4 जनवरी को घर आया था. घर आते ही उसने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी. 5 जनवरी की शाम और 6 जनवरी की सुबह भी उसने पत्नी की पिटाई की.

6 जनवरी की सुबह कोमल बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने पिता को पति की मारपीट की जानकारी देने जा रही थी. आरोपी पति को पता था कि उसके ससुर सुबह टहलने जाते हैं. घने कोहरे का फायदा उठाकर वह पत्नी का पीछा करता रहा और राजाखेड़ा ओवरब्रिज के नीचे फिर से उसकी बेरहमी से पिटाई की.

Advertisement

झूठी कहानी गढ़कर बचने की कोशिश

मारपीट में गंभीर रूप से घायल कोमल को आरोपी पति ने अस्पताल पहुंचाया और उसके पिता को फोन कर गुमराह किया कि उसकी बेटी को पूर्व मंगेतर ने मार दिया है. घायल को जिला अस्पताल से आगरा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही कोमल की मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. मृतका के पीछे दो बेटियां और एक बेटा रह गया है. यह मामला घरेलू हिंसा और शक की खतरनाक हद को उजागर करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement