अवैध संबंधों के शक में हैवान बना पति, तीन दिन की पिटाई के बाद पत्नी की हत्या, धौलपुर पुलिस ने खोला राज

राजस्थान के धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. 6 जनवरी को राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास मिली महिला की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया कि महिला की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके पति ने ही की थी.

पुलिस के अनुसार, आरोपी पति ने पत्नी के किसी अन्य युवक से बातचीत और अवैध संबंधों के शक में तीन दिन तक लगातार बेरहमी से मारपीट की. गंभीर अंदरूनी चोटों के कारण महिला की मौत हो गई थी. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.

पिता ने पूर्व मंगेतर पर कराया था केस

मामले में मृतका के पिता बहादुर सिंह ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी कोमल की हत्या उसके पूर्व मंगेतर गजेन्द्र उर्फ पप्पू और उसके तीन साथियों ने की है. रिपोर्ट में बताया गया था कि पूर्व मंगेतर फोटो वायरल कर बदनाम करने की धमकी देता था.

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और एफएसएल टीम से घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए. जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों की भूमिका संदिग्ध लगी, जिसके बाद गहन जांच शुरू की गई.

कॉल डिटेल से खुली सच्चाई

धौलपुर शहर सीओ कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि नामजद आरोपी गजेन्द्र उर्फ पप्पू की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) निकलवाई गई. जांच में सामने आया कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद ही नहीं था. इसके बाद मृतका के पड़ोसियों से पूछताछ की गई और मृतका के पति से सख्ती से सवाल किए गए.

पूछताछ में मृतका के पति 38 वर्षीय गंगा सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसे पत्नी कोमल पर शक था कि वह किसी अन्य युवक से बात करती है, इसी कारण दोनों के बीच लगातार विवाद होता रहता था.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

तीन दिन तक की गई बेरहमी से पिटाई

पुलिस के अनुसार, गंगा सिंह गुजरात में ठेकेदारी का काम करता है और 4 जनवरी को घर आया था. घर आते ही उसने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी. 5 जनवरी की शाम और 6 जनवरी की सुबह भी उसने पत्नी की पिटाई की.

6 जनवरी की सुबह कोमल बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने पिता को पति की मारपीट की जानकारी देने जा रही थी. आरोपी पति को पता था कि उसके ससुर सुबह टहलने जाते हैं. घने कोहरे का फायदा उठाकर वह पत्नी का पीछा करता रहा और राजाखेड़ा ओवरब्रिज के नीचे फिर से उसकी बेरहमी से पिटाई की.

झूठी कहानी गढ़कर बचने की कोशिश

मारपीट में गंभीर रूप से घायल कोमल को आरोपी पति ने अस्पताल पहुंचाया और उसके पिता को फोन कर गुमराह किया कि उसकी बेटी को पूर्व मंगेतर ने मार दिया है. घायल को जिला अस्पताल से आगरा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही कोमल की मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. मृतका के पीछे दो बेटियां और एक बेटा रह गया है. यह मामला घरेलू हिंसा और शक की खतरनाक हद को उजागर करता है.

