मेरठ में पुलिस पर हमला: नग्न कर पीटा, पिस्टल छीनी, बैकअप फोर्स आई तो बची जान... तीन गिरफ्तार

Uttar Pradesh News: मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के सठला गांव में पुलिस टीम पर हमला हुआ. पुलिसकर्मी भारतवीर नामक व्यक्ति की तहरीर पर नितिन के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों ताल्हा, कादिर और गुलाब को गिरफ्तार करने पहुंचे थे. गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों और उनके साथियों ने पुलिस टीम को घेर लिया. हमलावरों ने सिपाही सुनील के साथ मारपीट की, उसकी वर्दी फाड़ दी और सरकारी पिस्टल छीनने का प्रयास किया. पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की गई. सूचना मिलते ही सीओ मवाना भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिसकर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला. पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

लेनदेन के विवाद में चली थी लाठियां

इस पूरे मामले की शुरुआत पैसे के लेनदेन को लेकर हुई थी. ग्राम रामनगर निवासी भारतवीर के पुत्र नितिन पर आरोपियों ने लाठी, डंडे और सरिए से जानलेवा हमला किया था, जिसमें नितिन का पैर टूट गया. पुलिस इसी मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में सठला गांव पहुंची थी. जैसे ही पुलिस ने दबिश देकर तीनों अभियुक्तों को हिरासत में लिया, वहां मौजूद भीड़ और आरोपियों ने पुलिस पर ही धावा बोल दिया.

वर्दी फटी और पिस्टल छीनने की कोशिश

घटना के दौरान मंजर काफी तनावपूर्ण हो गया था. बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थे, जिसका फायदा उठाकर दबंगों ने उनके साथ बदतमीजी की. सिपाही सुनील को पकड़कर पीटा गया और उनकी वर्दी फाड़ दी गई. आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीनने की भी कोशिश की. वायरल वीडियो में पुलिस के साथ धक्का-मुक्की और अभद्रता साफ देखी जा सकती है. बैकअप फोर्स के पहुंचने के बाद ही स्थिति पर काबू पाया जा सका.

अवैध हथियार बरामद और पुरानी हिस्ट्री

एसएसपी विपिन ताडा के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपी गुलाब उर्फ यासिर के कब्जे से एक अवैध .32 बोर की पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि गुलाब के खिलाफ दिल्ली में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनका विवरण जुटाया जा रहा है. आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल लाठी-डंडे और सरिया भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस अब अन्य अज्ञात हमलावरों की पहचान कर रही है.

बढ़ाया गया धाराओं का दायरा

पुलिस ने शुरुआत में मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया था, लेकिन पुलिस टीम पर हमले और सरकारी काम में बाधा डालने के बाद धारा 132 बीएनएस और आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है. घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. एसएसपी ने साफ किया है कि पुलिस के साथ अभद्रता करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और सभी गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

