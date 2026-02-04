विदेश में लव मैरिज, फिर भारत लौटकर कर ली दूसरी शादी... पुलिस के सामने पहली पत्नी की आपबीती

आंध्र प्रदेश से मुजफ्फरनगर पहुंची एक महिला ने आरोप लगाया कि यहां रहने वाले एक युवक ने उससे कुवैत में शादी की. दोनों साथ रहे, एक बच्चा हुआ. फिर पति यह कहकर यहां चला आया कि जल्द साथ ले जाऊंगा. लेकिन यहां आने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली. महिला ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि उसे इंसाफ चाहिए. पीड़िता ने फोटो-वीडियो समेत सबूत होने का दावा करते हुए पुलिस से शिकायत की.

दरअसल, मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लद्दावाला के रहने वाले मोहम्मद आरजू की आंध्र प्रदेश के चित्तौर की रहने वाली युवती से कुवैत में मुलाकात हुई थी. धीरे-धीरे दोनों में प्यार हो गया. फिर वहीं शादी कर ली. शादी के बाद दोनों भारत लौट आए और मोहम्मद आरजू अपनी पत्नी को आंध्र प्रदेश में छोड़कर मुजफ्फरनगर आ गया.

आरोप है कि मोहम्मद आरजू पत्नी से यह कहकर गया था कि वह उसे जल्द लेने के लिए वापस आएगा, लेकिन वह लौटकर नहीं आया. इसके बाद युवती ने अपने पति के फोन पर दूसरी शादी का स्टेटस देखा तो वह सन्न रह गई. इसके बाद वह मुजफ्फरनगर पहुंच गई, जहां पुलिस से पति द्वारा धोखा दिए जाने की शिकायत की. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित महिला की 1 साल की बच्ची भी है, जिसे वह अपने साथ लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची है. महिला का कहना है कि मैं आंध्र प्रदेश की रहने वाली हूं. मेरे पति ने कुवैत में शादी की थी. दो साल हो गए हैं. उससे शादी के बाद एक बच्चा हुआ. अब वह बोलता है कि बच्चा मेरा नहीं है. उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती.

महिला ने कहा कि मैं यहां इंसाफ के लिए आई हूं. पति साथ नहीं रह रहे, कोई भी मेरे साथ नहीं है. मेरे बच्चे को उसका पिता चाहिए. किसी का सहारा नहीं है. मां-पिता का सहारा भी नहीं है. कुवैत में 5 महीने प्रेग्नेंसी के बाद मैं इधर आ गई थी. आंध्र प्रदेश आने के बाद पति ने बोला कि गले की चैन चाहिए, तो मैंने चैन खरीदकर दी, 100000 रुपये भी दिए. यहां आने के बाद शादी कर ली. फोन बंद कर दिया.

इस बारे में सीओ सिटी सिद्धार्थ के. मिश्रा ने बताया कि 3 फरवरी को एक महिला थाने आई, जो अपने आप को आंध्र प्रदेश की निवासी बताती है. उसने बताया कि पति को ढूंढने आई है, जिससे वह कुवैत में मिली थी, उसके साथ रही. कुछ टाइम दोनों आंध्र प्रदेश में साथ रहे. उसका पति यहां लद्दावाला का रहने वाला है. पति उसको छोड़ चुका है. इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

