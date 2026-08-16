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पान मसाला एड पर फंसे शाहरुख-अजय, सनी देओल का आया रिएक्शन, गुटखा विज्ञापन पर की बात

एक्टर सनी देओल ने एक पॉडकास्ट में कहा कि उन्हें पान मसाला और गुटखा के विज्ञापन के ऑफर मिलने के बावजूद वे इन्हें करने से मना कर देते हैं. जानिए उन्होंने और क्या कहा.

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गुटखा विज्ञापन पर बोले सनी देओल (Photo: ITG)
गुटखा विज्ञापन पर बोले सनी देओल (Photo: ITG)

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ पर विमल इलायची का एड करना भारी पड़ गया है.  महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने 'विमल इलायची' के विज्ञापन मामले में तीनों एक्टर्स को 'कारण बताओ' नोटिस भेजा है. इस बीच एक्टर सनी देओल ने पान मसाला और गुटखा के विज्ञापनों से दूर रहने के अपने फैसले के बारे में बात की है.

उन्होंने कहा कि वह ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहते जिनमें उन्हें भरोसा नहीं है. एक्टर ने बताया कि उन्होंने ऐसे ऑफर ठुकरा दिए हैं क्योंकि उनका जमीर उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की इजाजत नहीं देता जिनका वह सपोर्ट नहीं करते.

सनी देओल ने क्या कहा?
शुभंकर मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान, एक्टर से ऐसे विज्ञापनों में नजर न आने के बारे में पूछा गया. इस पर उन्होंने कहा, 'मैं पान मसाला के विज्ञापन नहीं करता और कभी करूंगा भी नहीं. मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं करूंगा. ऑफर आते हैं, लेकिन मैं नहीं करता. मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसमें मेरा भरोसा न हो. मैं इन सब चीजों को नहीं मानता. मुझे नहीं लगता कि इन्हें प्रमोट करना अच्छी बात है. मैं बहुत सी चीजें नहीं करता क्योंकि मेरा जमीर उन्हें करने की इजाजत नहीं देता, और जो चीजें मुझे सही लगती हैं, मैं उन्हें कर लेता हूं.'

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इसके अलावा, एक्टर से विज्ञापनों में काम न करने के बारे में भी पूछा गया. उनसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और अजय देवगन जैसे स्टार्स का जिक्र किया गया, जो कई विज्ञापनों में नजर आ चुके हैं.

सनी देओल ने कहा, 'अगर मैं भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं और बाकी चीजों का भी, तो पता नहीं क्यों, मेरे पास विज्ञापन नहीं आते. वे मेरे पास क्यों नहीं आते, मुझे कोई अंदाजा नहीं है. जैसे पहले फिल्में नहीं आ रही थीं, वैसे ही विज्ञापनों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है.'

शाहरुख और अजय को नोटिस
'गदर' फेम एक्टर का यह बयान तब आया है जब महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बॉलीवुड एक्टर्स अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को उनके 'विमल इलायची' विज्ञापन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. रेगुलेटर का दावा है कि यह विज्ञापन 'विमल पान मसाला' के लिए सरोगेट एडवरटाइजिंग (अप्रत्यक्ष विज्ञापन) है, जो राज्य में प्रतिबंधित है.

महाराष्ट्र FDA ने राज्य में तंबाकू और पान मसाला की बिक्री और प्रमोशन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जिससे ये तीनों एक्टर्स रेगुलेटर की जांच के दायरे में आ गए हैं.

इस हफ्ते जारी किए गए नोटिस में देवगन, खान और श्रॉफ से विज्ञापन में उनकी भूमिका के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है. FDA के अनुसार, यह विज्ञापन 'विमल पान मसाला' ब्रांड के साथ जुड़ाव बनाता है और 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' के तहत इसके अप्रत्यक्ष प्रमोशन के दायरे में आ सकता है.

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वहीं, काम की बात करें तो सनी देओल अभी प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल और अली फजल के साथ बंटवारे पर आधारित ड्रामा फिल्म 'बंटवारा 1947' में नजर आ रहे हैं. इसके बाद वह नितेश तिवारी की 'रामायण' में भगवान हनुमान की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे.
 

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