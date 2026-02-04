scorecardresearch
 
'बजट पढ़ लेते तो विरोध नहीं करते...', कौशांबी में विपक्ष पर डिप्टी CM केशव मौर्य का तीखा हमला

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशांबी में बजट को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष बजट पढ़ लेता तो विरोध नहीं करता. मौर्य ने बजट को विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया और कहा कि विपक्ष वोट बैंक, जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति तक सीमित है.

विपक्ष पर डिप्टी सीएम का वार.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशांबी में बजट को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ने बजट पढ़ लिया होता और उसे समझा होता, तो विरोध करने के बजाय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का स्वागत करता. भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बजट को 'विकसित भारत बनाने वाला' बताया और कहा कि विपक्ष घबराया हुआ है.

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष के पास न कोई ठोस मुद्दा है और न ही कोई सकारात्मक सोच. उनके अनुसार, कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दल केवल वोट बैंक, जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति तक सीमित रह गए हैं. बजट पर उनका विरोध सिर्फ विरोध के लिए है.

'चुनावी बजट' के आरोप पर पलटवार

जब डिप्टी सीएम से पूछा गया कि विपक्ष इसे चुनावी बजट बता रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष बजट को ठीक से पढ़ लेता, तो यह सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और एनडी गठबंधन के नेता मुद्दाविहीन राजनीति कर रहे हैं और जनता सब देख रही है.

उन्होंने दोहराया कि यह बजट विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम है. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष को देश के विकास से ज्यादा अपनी राजनीति की चिंता है, इसलिए वे हर अच्छे फैसले का विरोध करते हैं.

अमेरिका डील और बाजार सौंपने के आरोप पर जवाब

अखिलेश यादव के उस बयान पर, जिसमें अमेरिका के साथ ड्रिल डील को 'डील नहीं, ढील' बताया गया था, डिप्टी सीएम ने कहा कि भारत ने अपना बाजार किसी को नहीं सौंपा है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सांसद और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें बयान देने से पहले बजट का अध्ययन करना चाहिए.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं कर सकते. प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि चाहे उन्हें व्यक्तिगत नुकसान हो, लेकिन वे देशहित से समझौता नहीं करेंगे.

विपक्ष की राजनीति पर सीधा हमला

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राजनीति सिर्फ धोखा देने वाली है. उनका विरोध निरर्थक है क्योंकि वे न बजट पढ़ते हैं और न समझते हैं. जब ये सत्ता में थे, तब विकास का मतलब भ्रष्टाचार हुआ करता था.

उन्होंने पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि पहले कहा जाता था कि दिल्ली से भेजे गए एक रुपये में से जनता तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते थे. आज स्थिति बदल चुकी है और पूरी राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचती है.

टैक्स व्यवस्था और आर्थिक सुधार

डिप्टी सीएम ने कांग्रेस शासन के दौरान टैक्स सिस्टम पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पहले टैक्स व्यवस्था इतनी खराब थी कि लोग ईमानदारी से टैक्स देने से डरते थे. अब बजट के जरिए टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया गया है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा के दौर में बजट सिर्फ आश्वासन देता था, जबकि मौजूदा बजट अवसर प्रदान करता है. ईमानदारी से टैक्स देने वालों का सम्मान होगा और देश मजबूत बनेगा.

राहुल गांधी पर तंज और भविष्य की बात

नरवाने की किताब और सदन में राहुल गांधी को बोलने न देने के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए एक कार्टून का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी अपना दायित्व निभाने में असफल रहे हैं.

डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए भी हमेशा देश की प्रगति को प्राथमिकता दी, जबकि कांग्रेस और सपा तुष्टिकरण और परिवारवाद में उलझी हैं. इसी वजह से उनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है.

