नकली कब्र, 'NT सिराथू कौशांबी' लिखा कार्डबोर्ड... कौशांबी में शरारती तत्वों की अजीब हरकत

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में सिराथू तहसील के बाहर बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब तहसील गेट के पास एक नकली कब्र बनी होने की जानकारी सामने आई. कब्र को इस तरह तैयार किया गया था कि वह असली लगे. उस पर ‘NT सिराथू कौशांबी’ लिखा हुआ कार्डबोर्ड लगाया गया था और ऊपर फूलों की माला भी चढ़ा दी गई थी.

सुबह जैसे ही तहसील प्रशासन को इस घटना की सूचना मिली, पूरे प्रशासनिक अमले में अफरा-तफरी मच गई. अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत मौके पर पहुंचने का फैसला किया. यह पूरा मामला सिराथू तहसील गेट के ठीक पास का बताया जा रहा है.

प्रशासन और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची

सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि यह कब्र असली नहीं बल्कि नकली है. इसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नकली कब्र को हटवा दिया, ताकि किसी तरह का भ्रम या तनाव न फैले.

अधिकारियों के मुताबिक यह हरकत देर रात की गई है. कब्र को जानबूझकर इस तरह बनाया गया था कि देखने वाले को यह असली लगे और प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके. फिलहाल पूरे मामले को शरारती तत्वों से जोड़कर देखा जा रहा है.

एसडीएम का बयान, जांच में जुटा प्रशासन

सिराथू के एसडीएम योगेश कुमार गौड़ ने बताया कि यह कृत्य देर रात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी माध्यमों से आरोपियों की पहचान की जा रही है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

एसडीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून के अनुसार कार्रवाई तय है. प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है.

अतिक्रमण हटाने से जुड़ा हो सकता है मामला

जानकारी के अनुसार, सिराथू तहसील के बाहर लंबे समय से कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था. प्रशासन की ओर से कई बार अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया. तीन दिन पहले प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटवा दिया था.

आशंका जताई जा रही है कि अतिक्रमण हटाए जाने से नाराज कुछ लोग इस तरह की हरकत में शामिल हो सकते हैं. हालांकि प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि इसके पीछे कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या था.

