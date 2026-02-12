scorecardresearch
 
कैसे हुई दारोगा अजय गौड़ की मौत? ADM भाई ने बस्ती पुलिस पर उठाए सवाल; DM दिव्या मित्तल ने की परिजनों से मुलाकात

बस्ती में तैनात थाना प्रभारी अजय गौड़ का शव 8 फरवरी को सरयू नदी में मिलने से हड़कंप मच गया है. मृतक के छोटे भाई, जो झांसी के एडीएम हैं, ने पुलिस पर असहयोग और साजिश का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है. देवरिया डीएम ने शोकाकुल परिवार से मिलकर मदद का भरोसा दिया है.

देवरिया में मृतक के परिवार से मिलीं डीएम दिव्या मित्तल (Photo- ITG)
देवरिया में मृतक के परिवार से मिलीं डीएम दिव्या मित्तल (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के मुड़ाडीह गांव के रहने वाले अजय गौड़ बस्ती में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे. 5 फरवरी को वे रोज की तरह वर्दी में निकले थे लेकिन लौटकर नहीं आए. 8 फरवरी को उनकी लाश सरयू नदी में अयोध्या व बस्ती की सीमा में मिली. इस घटना को लेकर मृतक दारोगा अजय गौड़ के छोटे भाई अरुण कुमार गौड़ जो ADM झांसी हैं ने पुलिसवालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. 

एडीएम अरुण के मुताबिक, वह दारोगा भाई के गायब होने की सूचना मिलने पर 6 फरवरी को बस्ती पहुंचे थे. लेकिन पुलिस द्वारा खोजने में कोई सहयोग नहीं मिला. थाने पर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी नहीं है. वे खुद हर जगह खोजबीन करते रहे आखिर में 8 फरवरी को उनकी लाश मिली. 

यह भी पढ़ें: हत्या या हादसा? बस्ती से लापता हुए दारोगा अजय गौड़ की लाश अयोध्या की सरयू नदी में मिली, पत्नी ने जताया ये शक

मृतक के भाई ने बस्ती पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कुछ पुलिसवालों को नामजद करने की बात भी कही है. इसके साथ ही मामले की CBI जांच की मांग की है. वहीं, घटना की सूचना पर देवरिया डीएम दिव्या मित्तल परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचीं. उन्होंने परिवार को ढांढस बधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया.  

आपको बता दें कि मृतक दारोगा बतौर थाना प्रभारी बस्ती के परशुरामपुर थाना में तैनात थे. 5 फरवरी को वह पल्सर बाइक से निकले थे. कोतवाली थाना के अहमट पुलिस चौकी पर उनकी बाइक मिली थी. एक CCTV फुटेज में वो खड़े दिखाई दिए उसके बाद आगे निकल गए. उन्हें अंतिम बार थाना छावनी में देखा गया था. 8 फरवरी को उनकी लाश अयोध्या-बस्ती बॉर्डर पर नदी में मिली.

मृतक दारोगा अरुण कुमार गौड़ तीन भाइयों में मझले थे. घर में उनकी पत्नी व दो बेटे हैं. बेटे अभी नाबालिग हैं. परिवार संग बस्ती में ही रहते थे. सबसे छोटे भाई ADM हैं, जो इस पूरी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं. 

