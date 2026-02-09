सब-इंस्पेक्टर डेथ मिस्ट्री: परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पत्नी ने की CBI जांच की मांग

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी से सब-इंस्पेक्टर अजय कुमार गौड़ का शव बरामद होने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके लापता होने के बाद उनकी तलाश में भारी लापरवाही बरती गई. शव मिलने के तीन दिन बाद भी कई अहम सवालों के जवाब अब तक सामने नहीं आए हैं.

मृतक सब-इंस्पेक्टर के भाई और झांसी में तैनात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गौड़ ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि एक पुलिस अधिकारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, लेकिन न तो इंस्पेक्टर जनरल और न ही संबंधित पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है.

अरुण कुमार गोंड ने आरोप लगाया कि उनके भाई के लापता होने के बाद समय रहते गंभीरता से तलाशी नहीं ली गई. यदि शुरुआती घंटों में सही कदम उठाए जाते, तो शायद सच्चाई पहले सामने आ सकती थी. उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम में पुलिस की कार्यशैली संदेह के घेरे में है. मृतक की पत्नी रंजीता ने सीधे तौर पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है.

उनका कहना है कि उनके पति पुलिस स्टेशन से ही लापता हो गए थे, लेकिन अधिकारियों ने शुरुआत में कोई ठोस जांच नहीं की. सुबह पुलिस स्टेशन जाने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में उनके पति एक पुलिस स्टेशन के फॉलोअर के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे दिखाई देते हैं. फॉलोअर सादे कपड़ों में था.

इसके बाद से उनके पति का कोई सुराग नहीं मिला. उन्होंने आशंका जताई कि उनके पति की हत्या किसी पुराने विवाद के चलते की गई है. उन्होंने बताया कि डुबौलिया थाने में पोस्टिंग के दौरान उपाध्याय नामक एक युवक की हिरासत से रिहा होने के बाद मौत हो गई थी. उस मामले में मृतक के चाचा ने अजय कुमार गौड़ को धमकी दी थी.

रंजीता ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. पुलिस के अनुसार तलाशी अभियान के दौरान बस्ती के अमहट घाट के पास गौर की लावारिस मोटरसाइकिल मिली थी, जिससे किसी अनहोनी की आशंका और गहरा गई. इसके बावजूद शुरुआती तलाशी में कोई ठोस सुराग नहीं मिला. सब-इंस्पेक्टर का शव विक्रमजोत पुलिस चौकी क्षेत्र में सरयू नदी से बरामद किया गया.

अयोध्या के एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि शव पूरी पुलिस यूनिफॉर्म में था, जिससे पहचान में देर नहीं लगी. अजय गौड़ 5 फरवरी की शाम से लापता थे. बस्ती के पुलिस अधीक्षक यश वीर सिंह ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के जरिए घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं.

