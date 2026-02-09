हत्या या हादसा? बस्ती से लापता हुए दारोगा अजय गौड़ की लाश अयोध्या की सरयू नदी में मिली, पत्नी ने जताया ये शक

यूपी के बस्ती जिले में तैनात दारोगा की अयोध्या में लाश मिली है. उनका शव सरयू नदी से बरामद हुआ है. वह पिछले तीन-चार दिन से लापता थे. परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. काफी खोजबीन के बाद अब उनकी डेडबॉडी मिली है. घटना से परिवार में कोहराम मच गया है. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. जांच-पड़ताल की जा रही है.

आपको बता दें कि मृतक का नाम अजय गौड़ है और वह बस्ती के परसरामपुर थाने पर बतौर एसआई तैनात थे. बीते दिनों अजय रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए थे. कुछ घंटों बाद जब पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो उनकी बाइक सदर कोतवाली के अमहट नदी के घाट पर बनी पुलिस चौकी के पास मिली. जिसके बाद उनकी तलाश और तेज कर दी गई.

नदी में गोताखोरों को उतारकर भी तलाश की गई लेकिन उनका का कुछ अता पता नहीं चल सका. उधर पत्नी-बच्चे अजय गौड़ के गायब से काफी परेशान थे. उन्होंने खुद थाने जाकर खोजबीन का दायरा बढ़ाने की मांग की थी. जिसके बाद अब अयोध्या से अजय का शव का बरामद हुआ है.

5 फरवरी को हुए थे लापता, अब मिली लाश

बस्ती जिले के परसरामपुर थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर (SI) अजय गौड़ 5 फरवरी की शाम से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए. उन्होंने आखिरी बार पत्नी से बात की थी, जिसके बाद से उनका फोन बंद जा रहा था. तलाश के दौरान सदर कोतवाली के अमहट चौकी के पास उनकी बाइक लावारिस हालत में मिली, जिसके बाद कुआनो नदी में गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

मामले में नया मोड़ तब आया जब एसआई की पत्नी ने पुरानी रंजिश का अंदेशा जताया. उन्होंने बताया कि दुबौलिया थाने में तैनाती के दौरान पुलिस कस्टडी से छूटे एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने उनके पति को जान से मारने की धमकी दी थी. सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार एक फॉलोवर उनके साथ बाइक पर दिखा था. एडिशनल एसपी श्यामाकांत के मुताबिक, गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर पुलिस, सर्विलांस और एसओजी की टीमें दरोगा की सकुशल बरामदगी के लिए जुटी हुई थी.

