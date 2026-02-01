'वो कुछ कर नहीं पाता...', पति से नाखुश पत्नी ने साथ रहने से किया इनकार

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के कैलाश नगर बस्ती से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां हुआ यूं है कि आगरा की रहने वाली एक युवती की शादी करीब एक महीने पहले एक युवक से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. बताया जा रहा है कि पत्नी पति के सांवले रंग और शारीरिक संबंधों को लेकर असंतुष्ट थी, जिसके चलते उसने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया.

मामला बढ़ने पर दोनों पक्ष पुलिस चौकी पहुंचे. जहां पत्नी ने बताया कि मैं आगरा की रहने वाली हूं. हाथरस में मेरी शादी कैलाश नगर में रहने वाले एक लड़के से हुई है. लड़का प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है. शादी को एक महीना हो गया है. मैं पति से असंतुष्ट हूं. मुझे पति से कई समस्या है, इसलिए मैं उसे छोड़ना चाहती हूं.

मामले में पति ने कही ये बात

इस मामले में जब पति से बात हुई उसने बताया कि मैं अभिषेक सक्सेना कैलाश नगर का रहने वाला हूं और बेकरी का काम करता हूं. शादी को एक महीना हो गया है. मैं अपनी पत्नी को पसंद नहीं हूं इसलिए वह छोड़ रही है. हम दोनों की सहमति से शादी हुई थी. लेकिन अब पत्नी मुझसे लड़ाई करती है. शादी में ढाई से 3 लाख रुपये खर्च हुए थे. लेकिन शादी टूट रही है तो दुख हो रहा है.

मामले में पुलिस का कहना है कि पति-पत्नी थाने पहुंचे थे. पति के साथ पत्नी नहीं रहना चाहती है. थाने दोनों के परिवार वाले भी आए थे. दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की गई. लेकिन पत्नी, पति के साथ नहीं रहना चाहती है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

