गोरखपुर: प्रेमिका से मिलने आधी रात को छत पर पहुंचा प्रेमी, परिजनों को लगी भनक तो दोनों ने 15 फुट ऊपर से लगा दी छलांग

गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र में 25 जनवरी की रात करीब 11 बजे प्रेमी युगल ने घर की छत से एक साथ कूदकर जान देने की कोशिश की. संतकबीरनगर का निवासी विशाल (22 वर्ष) अपनी प्रेमिका अंतिमा (20 वर्ष) से मिलने उसके घर की छत पर गुपचुप तरीके से पहुंचा था. भीड़ उमड़ने और पकड़े जाने के डर से दोनों ने करीब 15-16 फुट ऊंची छत से नीचे जमीन पर छलांग लगा दी. इस हादसे में दोनों की कमर में गंभीर चोटें आई हैं. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस बुलाई और घायल युगल को गोरखपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है.

ब्रह्मभोज के बहाने प्रेमिका के घर तक पहुंचा प्रेमी

विशाल और अंतिमा के बीच पुराना प्रेम संबंध था. विशाल अक्सर युवती के गांव आता-जाता रहता था क्योंकि वहां उसके पड़ोसियों की रिश्तेदारी थी. घटना वाली रात गांव में ही किसी की ब्रह्मभोज का कार्यक्रम था. इसी का फायदा उठाकर विशाल खलीलाबाद से अपनी प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा. उसने अंतिमा को मिलने के लिए घर की छत पर बुलाया था, लेकिन तभी लोगों को उनकी मौजूदगी की भनक लग गई.

जून में होने वाली थी प्रेमिका की शादी

जानकारी के अनुसार, युवती के परिजनों को इस प्रेम संबंध की जानकारी पहले ही हो गई थी, जिसका उन्होंने विरोध किया था. परिवार ने अंतिमा की शादी कहीं और तय कर दी थी और आगामी जून महीने में उसका विवाह होना था. जब विशाल को इस बात का पता चला, तो वह बेचैन हो उठा और अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर की छत तक जा पहुंचा. पकड़े जाने के खौफ ने उन्हें आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.

अस्पताल में इलाज और पुलिस की कार्रवाई

हादसे के बाद जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि दोनों की जान बचा ली गई है, लेकिन चोटें काफी गहरी हैं. इधर, महुआडाबर चौकी इंचार्ज अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें छत से कूदने की सूचना मिली थी. हालांकि, अभी तक प्रेमी या प्रेमिका के पक्ष से किसी ने भी पुलिस में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है. फिलहाल पुलिस मामले पर नजर रखे हुए है और दोनों का इलाज चल रहा है.

