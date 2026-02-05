गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड: नहाती तक साथ में थीं तीनों बहनें, हरदम रहती थीं कमरे में बंद 

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तीन सगी बहनों द्वारा 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड के मामले में एक ही दिन में कई एंगल सामने आए हैं. मौके से मिला सुसाइड नोट,एक पिता और दो मां होने के चलते उलझे हुए रिश्ते और कोरियन गेम की लत वाली थ्योरी के चलते पुलिस को हर बिंदू की बारीकी से जांच करनी पड़ रही है.

नहाती भी साथ में थीं तीनों लड़कियां

12, 14 और 16 साल की इन लड़कियों के कोरियन गेम एडिक्शन के अलावा उनके पिता ने कई और हैरान करने वाली बातें भी बताईं. जैसे कि तीनों लड़कियां हर काम साथ करती थीं. साथ खाना खाना, साथ समय बिताना और यहां तक कि उनका नहाना भी साथ ही होता था. उन्होंने बताया कि स्कूल में फेल हो जाने के चलते लड़कियां शर्म से 2- 3 सालों से स्कूल भी नहीं गई थीं.

'बीच वाली लड़की खुद को बॉस बताती थी'

उन्होंने बताया था कि घटना के समय परिवार सोया हुआ था और मेरी पत्नी अंदर के कमरे में थी. लड़कियां पानी पीने के लिए उठीं, मोबाइल को हॉल में फेंककर एक कमरे में गईं, दरवाजा लॉक किया और बालकनी से कूद गईं. उन्होंने कहा कि कोरियन गेम में बीच वाली लड़की खुद को बॉस बताती थी और बाकी दोनों उसे फॉलो करती थीं.

कोरोना काल में लगी ऑनलाइन कोरियन गेम की लत

'सॉरी मम्मी, सॉरी पापा...', लिखकर मौत के गले लगाने वाली बच्चियों के पिता ने पहले ही कोरियन गेम की लत वाली बात कही थी. उन्होंने बताया था कि लड़कियां कोरोना काल में ऑनलाइन कोरियन गेम खेलने की आदी हो गई थीं, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी और मंगलवार के दिन गेम का आखिरी टास्क था. ऐसे में लड़कियां आखिरी टास्क पूरा करने के बाद 9वें फ्लोर से कूद गईं. पिता के मुताबिक पुलिस बच्चों के फोन को जांच के लिए ले गई है.

एक घर में दो माएं

गौरतलब है कि लड़कियों के पिता ने दो शादियां की थीं और दोनों ही पत्नियां आपस में सगी बहनें थीं. पहली पत्नी से संतान न होने पर उसने उसकी छोटी बहन से दूसरी शादी कर ली.दूसरी पत्नी से उसके तीन बच्चे हुए, जबकि बाद में पहली पत्नी से भी दो संतानें पैदा हुईं. आत्महत्या करने वाली तीन बच्चियों में से दो दूसरी पत्नी की बेटियां थीं, जबकि एक पहली पत्नी की बेटी थी. दोनों पत्नियां और चेतन अपने बच्चों के साथ एक ही घर में रहते थे. लड़कियों ने 3 और 4 फरवरी की रात करीब 2:30 बजे एक इमारत की 9वीं मंजिल से छलांग लगाई थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. यह घटना गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र स्थित भारत सिटी की है.

