आखिर क्या था मौत वाला Task? गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड मामले में लड़कियों का मोबाइल खंगाल रही पुलिस

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तीन सगी बहनों द्वारा 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड से सनसनी फैल गई है. लड़कियों की काफी कम उम्र और मौके से मिले सुसाइड नोट ने पुलिस को उलझन में डाल दिया है.

और पढ़ें

'कोरियन गेम खेलने की आदी थीं तीनों'

तीनों बहनों ने सुसाइड नोट में लिखा है 'सॉरी मम्मी, सॉरी पापा...' इधर, लड़कियों के पिता के मुताबिक लड़कियां ऑनलाइन कोरियन गेम खेलने की आदी थीं, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी और मंगलवार के दिन गेम का आखिरी टास्क था. ऐसे में लड़कियां आखिरी टास्क पूरा करने के बाद 9वें फ्लोर से कूद गईं. पिता के मुताबिक पुलिस बच्चों के फोन को जांच के लिए ले गई है.

मोबाइल और डायरी खोलेंगे राज

पुलिस की जांच में दो अहम पॉइंट्स है. एक मोबाइल फोन जिसमे गेम खेलती थी, दूसरा वो डायरी जिसमे खुदकुशी की वजह सामने आ सकती है. मोबाइल की जांच से ये साफ हो जाएगा कि लड़कियां कौन सा गेम खेलती थी और आखिर उन्हें क्या टास्क दिया गया था. इसके अलावा पुलिस ने कमरे के अंदर से कई सबूत जुटाए हैं और फोरेंसिक जांच का इंतजार है.

Advertisement

पिता ने की दो शादियां



12, 15 और 16 साल की बच्चियों के पिता ने दो शादी की हैं. दोनों पत्नियां सगी बहन हैं. जब शख्स को पहली से कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने पत्नी की ही छोटी बहन के साथ दूसरी शादी कर ली थी. दूसरी शादी से उसके तीन बच्चे हुए. इसी दौरान पहली पत्नी से भी दो बच्चे हो गए. जो तीन बहनों ने खुदकुशी की है, उनमें दो बहनें दूसरी पत्नी की जबकि एक बेटी पहली की है. दोनों पत्नियां और बच्चे सब साथ रहते थे. जानकारी के मुताबिक पिछले दो वर्ष से तीनों बच्चियां स्कूल नहीं जाती थीं.

2:30 बजे रात को 9वीं मंजिल से छलांग

बताया जा रहा है कि तीनों ने रात करीब 2:30 बजे एक इमारत की 9वीं मंजिल से छलांग लगाई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. यह घटना गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र स्थित भारत सिटी की है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----