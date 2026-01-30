डॉग ट्रेनिंग की आड़ में क्लाइंट से दरिंदगी, युवती से रेप कर एक साल तक किया ब्लैकमेल

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां डॉग ट्रेनिंग के बहाने घर में आने वाले युवक ने युवती के भरोसे का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो-फोटो बनाकर करीब एक साल तक उसे ब्लैकमेल करता रहा. मामला सामने आने पर थाना कौशाम्बी पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉग ट्रेनर मुकुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी गौड़ सिटी, नोएडा एक्सटेंशन का रहने वाला है और मूल रूप से कानपुर देहात का निवासी बताया गया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी 2026 को पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना कौशाम्बी में मुकदमा दर्ज किया गया. इसमें बताया गया कि नवंबर 2024 में आरोपी उनके घर पालतू कुत्ते को ट्रेनिंग देने के लिए आता था. इसी दौरान आरोपी ने परिवार का विश्वास जीतते हुए पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाईं और फरवरी 2025 में घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए.

आरोप है कि दुष्कर्म के दौरान आरोपी ने युवती के अश्लील फोटो और वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए. इसके बाद वह वीडियो-फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर युवती का लगातार यौन शोषण करता रहा. पीड़िता द्वारा विरोध करने या मिलने से मना करने पर आरोपी आत्महत्या करने और युवती व उसकी मां को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता था, जिससे पीड़िता भय और मानसिक तनाव में जीने को मजबूर रही.

लगातार प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता अपनी मां और बुजुर्ग ससुर के साथ कौशाम्बी आकर रहने लगी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने पीछा नहीं छोड़ा और धमकियां देता रहा. आखिरकार पीड़िता की मां ने हिम्मत जुटाकर पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

जांच के क्रम में 28 जनवरी 2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी मुकुल कुमार को 2/5 की पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया. उस समय आरोपी वैशाली की ओर डॉग ट्रेनिंग के लिए जा रहा था. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने दुष्कर्म, वीडियो-फोटो बनाने और ब्लैकमेल करने की बात स्वीकार की है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)एम, 115(2), 351(3) सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी के अन्य आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.



