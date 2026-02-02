गाजियाबाद: खाना देर से देने पर हुआ विवाद, होटल स्टाफ ने कर दी 2 ग्राहकों की हत्या

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ढाबे पर खाना परोसने में देरी को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद ढाबा स्टाफ ने 2 ग्राहकों की हत्या कर दी और एक को मार-पीट कर घायल कर दिया. मामले में पुलिस ने होटल मालिक समेत दो स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

और पढ़ें

मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

अधिकारी के मुताबिक रविवार रात इंदिरापुरम अंडरपास के पास गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. दोनों की गिरफ्तारी होटल मालिक की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद की गई. पुलिस ने आरोपियों को जब रुकने के लिए कहा तो उन्होंने कथित तौर पर पुलिस पर गोली चला दी. जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और दोनों के पैरों में गोली मार दी.

यह भी पढ़ें: प्रेमिका की हत्या कर शव को खेत में दफनाया, बैतूल ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा

पुलिस ने बताया कि राजन और सचिन दोनों बदायूं जिले के रहने वाले हैं और होटल में काम करते थे. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ACP), इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ACP ने बताया कि पुलिस ने उनके पास से 2 देसी पिस्तौल, तीन जिंदा और इस्तेमाल किए गए कारतूस व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है.

Advertisement

इससे पहले रविवार को ढाबे के मालिक 45 वर्षीय धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के अनुसार यह घटना शुक्रवार देर रात हुई, जब श्रीपाल (23), सत्यम (26) और अनुराग (24) ढाबे पर गए और खाने का ऑर्डर दिया. खाना परोसने में देरी के कारण झगड़ा हुआ, जिसके दौरान कथित तौर पर एक ग्राहक ने स्टाफ के एक सदस्य को थप्पड़ मार दिया.

लाठी और चाकू से किया था हमला

इसके बाद तीनों होटल की पिछली गली की ओर चले गए. DCP ने बताया कि धर्मेंद्र और उसके स्टाफ ने गुस्से में उनका पीछा किया और तीनों पर लाठियों और किचन के चाकू से हमला किया. जिससे श्रीपाल और सत्यम की मौके पर ही मौत हो गई और अनुराग गंभीर रूप से घायल हो गया.

पाटिल ने बताया कि पुलिस घायल को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने श्रीपाल और सत्यम को मृत घोषित कर दिया. अनुराग को शुरू में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में चोटों की गंभीरता के कारण दिल्ली के GTB अस्पताल रेफर कर दिया गया.

---- समाप्त ----