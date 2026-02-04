scorecardresearch
 
'सॉरी मम्मी-सॉरी पापा...', ऑनलाइन गेम का टास्क पूरा कर 9वीं मंजिल से कूद गईं तीन सगी बहनें

गाजियाबाद में एक साथ तीन बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया. पुलिस को इस सुसाइड केस से जुड़ा एक नोट भी मिला है. जिसमें सॉरी मम्मी, सॉरी पापा लिखा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

गाजियाबाद में तीन सगी बहनों के सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा. (Photo: Screengrab)
गाजियाबाद में तीन सगी बहनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया. मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. जिसमें तीनों बहनों ने लिखा है सॉरी मम्मी, सॉरी पापा... वहीं इसी बीच लड़कियों के पिता ने  चौंकाने वाला दावा किया है. 

पिता के मुताबिक लड़कियां ऑनलाइन कोरियन गेम खेलने की आदी थीं. जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी. मंगलवार को गेम का आखिरी टास्क था. ऐसे में लड़कियां आखिरी टास्क पूरा करने के बाद 9वें फ्लोर से कूद गईं. पिता के मुताबिक पुलिस बच्चों के फोन जांच के लिए ले गई है. गेम में कुल 50 टास्क थे. कूदने के लिए बच्चियों ने दो स्टेप वाली सीढ़ी का इस्तेमाल किया. 

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने बिल्डिंग से कूदकर की खुदकुशी, खेलती थीं टास्क-बेस्ड कोरियन लवर गेम

बीच वाली बच्ची गेम की लीडर थी, वही कमांड तय करती थी. तीनों हर काम साथ करती थीं. आशंका है कि ये भी टास्क के तहत किया जाता था. हालांकि तीनो बहनें ऐसा गेम खेलती हैं, इसका पता किसी को नहीं होने दिया.

12, 14 और 16 साल की हैं तीनों लड़कियां

मृतक लड़कियों ने नाम निशिका 16 साल, प्राची 14 साल, पाखी 12 साल है. तीनों 2:30 बजे रात 9वें फ्लोर की बिल्डिंग से कूदी थीं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. मामला गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र स्थित भारत सिटी का है.

वहीं पुलिस ने बताया कि रात्रि करीब 2.15 बजे पीआरवी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीलामोड़ स्थित भारत सिटी में टावर बी-1 फ्लैट नं0 907 की नवीं मंजिल से तीन लड़कियां कूद गईं हैं. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच  गई. इस दौरान जांच की गई तो तीन बच्चियां जमीन पर गिरी मिलीं.

यह भी पढ़ें: क्या है 'कोरियन लवर' गेम का रहस्य? क्यों गाजियाबाद की निशिका, प्राची और पाखी ने 9वीं मंजिल से कूदकर दी जान; पिता ने कही ये बात 
 
जिनको एम्बुलेंस द्वारा 50 शैय्या अस्पताल लोनी भेजा गया. जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया गया. मामले में पुलिस अन्य वैधानिक कार्रवाई कर रही है. 

---- समाप्त ----
