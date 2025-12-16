कोहरे का कहर: राजधानी एक्सप्रेस 10 घंटे लेट, यात्री बेहाल, जानिए यूपी के DDU जंक्शन का हाल

यूपी में घने कोहरे और भीषण ठंड ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. यातायात पर इसका सीधा असर दिख रहा है, जहां देश की 'शान' समझी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी 10-10 घंटे की देरी से चल रही हैं. इस कड़ाके की ठंड में यात्रियों को स्टेशनों पर ट्रेन के इंतजार में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

ट्रेनें लेट, यात्री परेशान

सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शामिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाम लगा दिया है. नई दिल्ली-पटना तेजस राजधानी, नई दिल्ली-हावड़ा हावड़ा राजधानी, नई दिल्ली-सियालदह सियालदह राजधानी और नई दिल्ली-भुवनेश्वर भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें 9.5 घंटे से लेकर 10.5 घंटे तक की देरी से चल रही हैं. इसके अलावा मगध एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस भी घंटों लेट हैं.

यात्री बोले- शेड्यूल बिगड़ा, खर्च बढ़ा

ट्रेनों के इंतजार में बैठे यात्रियों का हाल बेहाल है. भुवनेश्वर राजधानी का इंतजार कर रहे उमेश ने बताया कि वह कल रात बनारस से परिवार के साथ आए हैं और 11-12 घंटे ट्रेन लेट होने के कारण उन्हें मुश्किल हो रही है, वह अब कल तक ही भुवनेश्वर पहुंच पाएंगे. वहीं, नई दिल्ली जा रहे प्रभात कुमार ने बताया कि उनकी सुबह 4:35 की ट्रेन अब तक नहीं आई, जिससे उनका पूरा शेड्यूल खराब हो गया है, खर्च बढ़ रहा है और वह समय पर काम पर नहीं पहुंच पाएंगे.

अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों का हाल

कोडरमा जा रहे बसंत यादव ने बताया कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 4-5 घंटे लेट है और ठंड में इंतजार करना मुश्किल हो रहा है. वहीं, धनबाद जा रहे उज्जवल कुमार तिवारी ने भी ट्रेन लेट होने के कारण परेशानी बताई. ताजा स्थिति के अनुसार, नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस 10:30 घंटे, नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 10 घंटे, और आनंद विहार-भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस 9:30 घंटे की देरी से चल रही है.

नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस- 10:30 लेट

नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस- 10:00 लेट

नई दिल्ली-पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस- 9:30 लेट

नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस- 9:30 लेट

