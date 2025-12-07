scorecardresearch
 
वरमाला हो चुकी थी, फेरे बाकी थे... दुल्हन ने शादी से किया इनकार, सुबह बॉयफ्रेंड के घर छोड़ आए परिजन

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ऐसी घटना सामने आई है, जो हैरान कर देने वाली है. बारात घर के दरवाजे पर थी, स्वागत-द्वारचार से लेकर वरमाला तक की रस्में पूरी हो चुकी थीं. माहौल में ढोल-नगाड़ों की आवाज, हंसी-ठिठोली और शादी की रौनक थी. लेकिन इस खुशियों भरे माहौल में अचानक ऐसा ट्विस्ट आया कि देखते ही देखते बारात बिना दुल्हन के लौट गई.

फेरों से पहले दुल्हन ने शादी से किया इनकार. (Photo: Representational)
फेरों से पहले दुल्हन ने शादी से किया इनकार. (Photo: Representational)

यूपी के फतेहपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बाराती दुल्हन के घर पहुंच चुके थे. जयमाल हो चुका था, लेकिन दुल्हन ने सात फेरों से पहले शादी से इनकार कर दिया. यह देख लड़की और लड़के पक्ष के लोगों में हड़कंप मच गया. जब दुल्हन के घरवालों ने शादी करने का दबाव बनाया तो दुल्हन ने साफ कह दिया कि अगर ज्यादा दबाव बनाया तो जहर खाकर जान दे दूंगी.

जानकारी के अनुसार, यह कहानी जिले के औंग थाना क्षेत्र के एक गांव की है. यहां बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के गांव से बारात आई थी. शादी की रस्में चल रही थीं. इस दौरान स्वागत और द्वारचार का कार्यक्रम भी हो चुका था. वरमाला भी हो गई. लेकिन सात फेरों से पहले दुल्हन ने अचानक शादी से इनकार कर दिया. दुल्हन के इनका से लड़का और लड़की पक्ष हैरान था. दुल्हन के परिजनों ने उसे काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी.

दुल्हन की बात सुनकर परिजन सन्न थे. शादी की खुशियां धरी की धरी रह गईं. परिजनों ने जब दुल्हन पर शादी का दबाव बनाया, तो उसने जहर खाकर जान दे देने की धमकी दे डाली और कहा कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ अपने प्रेमी के साथ, नहीं तो नहीं, क्योंकि हम दोनों ने साथ जीने और मरने की कसम खाई है. इसके बाद वर पक्ष ने पूरा घटनाक्रम देखकर बिना दुल्हन के ही बारात वापस हो गई.

वहीं परिजन लड़की को प्रेमी के घर छोड़ आए. इस पूरे मामले को लेकर थानाध्यक्ष रमा शंकर सरोज का कहना है कि जांच में प्रथम दृष्टया प्रेम-प्रसंग का मामला सामने आया है. जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से बारात आई थी. शादी की शुरुआती रस्में पूरी हो गई थीं, लेकिन जब फेरों का समय आया तो दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया. क्योंकि वह पड़ोस के युवक के साथ शादी करना चाहती थी. इस मामले में दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया. दोनों प्रेमी-प्रेमिका बालिग हैं.

