मथुरा: जूता चुराई की रस्म पर भड़का दूल्हा, वरमाला उतारकर फेंकी; दुल्हन ने शादी से किया इनकार, लौटा नंगे पैर

यूपी के मथुरा में एक शादी में जूता चुराई की रस्म के दौरान बड़ा बवाल हो गया. दूल्हे को यह रस्म इतनी नागवार गुजरी कि उसने दुल्हन पक्ष के लोगों से बदसलूकी कर दी. दूल्हे के खराब व्यवहार से दुल्हन नाराज हो गई और उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद दूल्हा बिना जूते-चप्पल पहने ही बारात लेकर वापस लौट गया.

मामला मथुरा के सुरीर इलाके का है. यहां 7 नवंबर को एक दूल्हा जूते चुराने की रस्म पर भड़क गया. दरअसल, सहपऊ के एक गांव से बारात आई थी. रात्रि भोज के बीच जब जूते चुराई की रस्म चल रही थी, तभी दूल्हा गुस्से में आ गया.

दूल्हे के खराब व्यवहार को देखकर दुल्हन ने तत्काल प्रभाव से शादी से इनकार कर दिया. दुल्हन के परिवार वालों ने पहले तो दूल्हे पक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन दूल्हा और उसके रिश्तेदार शांत नहीं हुए और नाराजगी दिखाने लगे.

दूल्हे ने माला-अंगूठी उतारी

माहौल गर्मा गया जब नाराज दूल्हे ने वरमाला और अंगूठी उतारकर फेंक दी और बिना जूते-चप्पल पहने ही जाने लगा. दूल्हे का यह बर्ताव देखकर दुल्हन पक्ष का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने भी अपनी बेटी का समर्थन करते हुए शादी से मना कर दिया.

मामला बढ़ता देखकर दोनों पक्षों के कुछ समझदार लोगों ने हस्तक्षेप किया. काफी देर तक हंगामे और बवाल के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया. समझौते के तहत, दूल्हा पक्ष ने दुल्हन पक्ष को शादी का पूरा खर्चा दिया, जिसके बाद जाकर मामला शांत हो सका और दूल्हा बैरंग लौट गया.

