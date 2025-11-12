scorecardresearch
 

Feedback

मथुरा: जूता चुराई की रस्म पर भड़का दूल्हा, वरमाला उतारकर फेंकी; दुल्हन ने शादी से किया इनकार, लौटा नंगे पैर

मथुरा के सुरीर इलाके में जूते चुराई की रस्म के दौरान दूल्हा भड़क गया और उसने दुल्हन पक्ष से बदसलूकी कर दी. दूल्हे के खराब व्यवहार से नाराज होकर दुल्हन ने शादी से तुरंत इनकार कर दिया. इसके बाद दूल्हा और उसके रिश्तेदार बारात लेकर बिना जूते-चप्पल पहने ही लौट गए.

Advertisement
X
मथुरा में एक शादी में बवाल हो गया (Photo- AI Generated)
मथुरा में एक शादी में बवाल हो गया (Photo- AI Generated)

यूपी के मथुरा में एक शादी में जूता चुराई की रस्म के दौरान बड़ा बवाल हो गया. दूल्हे को यह रस्म इतनी नागवार गुजरी कि उसने दुल्हन पक्ष के लोगों से बदसलूकी कर दी. दूल्हे के खराब व्यवहार से दुल्हन नाराज हो गई और उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया.  इसके बाद दूल्हा बिना जूते-चप्पल पहने ही बारात लेकर वापस लौट गया. 

मामला मथुरा के सुरीर इलाके का है. यहां 7 नवंबर को एक दूल्हा जूते चुराने की रस्म पर भड़क गया. दरअसल, सहपऊ के एक गांव से बारात आई थी. रात्रि भोज के बीच जब जूते चुराई की रस्म चल रही थी, तभी दूल्हा गुस्से में आ गया. 

दूल्हे के खराब व्यवहार को देखकर दुल्हन ने तत्काल प्रभाव से शादी से इनकार कर दिया. दुल्हन के परिवार वालों ने पहले तो दूल्हे पक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन दूल्हा और उसके रिश्तेदार शांत नहीं हुए और नाराजगी दिखाने लगे. 

सम्बंधित ख़बरें

मथुरा के होटल में श्रद्धालुओं की पिटाई 
श्रद्धालुओं की पिटाई करते होटल मालिक और कर्मचारी. (Photo: Screengrab)
वृंदावन के होटल में श्रद्धालुओं से मारपीट, मालिक और कर्मचारियों ने लाठी-डंडों से पीटा- Video  
Sanatan Hindu Ekta Yatra
हिंदू एकता यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब, धीरेंद्र शास्त्री बोले- सनातन भारत की आत्मा 
Groom beaten up after wedding rituals in Mathura (Photo- Screengrab)
सात फेरे के 2 घंटे बाद ही टूट गई शादी! दुल्हन पक्ष ने दूल्हे को पीटा, कपड़े फाड़े  
आरोपी अमेठी का रहने वाला है .(Photo: AI-generated)
फर्जी अग्निवीर बनकर यात्रियों के बैग चुराने वाला युवक गिरफ्तार, सेना की वर्दी में घूमता था स्टेशन पर 

दूल्हे ने माला-अंगूठी उतारी

माहौल गर्मा गया जब नाराज दूल्हे ने वरमाला और अंगूठी उतारकर फेंक दी और बिना जूते-चप्पल पहने ही जाने लगा. दूल्हे का यह बर्ताव देखकर दुल्हन पक्ष का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने भी अपनी बेटी का समर्थन करते हुए शादी से मना कर दिया. 

Advertisement

मामला बढ़ता देखकर दोनों पक्षों के कुछ समझदार लोगों ने हस्तक्षेप किया. काफी देर तक हंगामे और बवाल के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया. समझौते के तहत, दूल्हा पक्ष ने दुल्हन पक्ष को शादी का पूरा खर्चा दिया, जिसके बाद जाकर मामला शांत हो सका और दूल्हा बैरंग लौट गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement