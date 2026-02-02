scorecardresearch
 
MOMO की कीमत 85 लाख! रोज खिलाकर लेता रहा गहने, ऐसे हत्थे चढ़े दोनों दुकानदार

देवरिया में मोमोज खिलाने के लालच में एक छात्र से 85 लाख रुपये के गहने ठगने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि मोमो स्टॉल चलाने वाले युवकों ने बच्चे से दोस्ती कर कई दिनों तक उससे गहने लेते रहे. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपियों ने बच्चे से गहने लेकर उसका क्या किया.

मोमोज के लिए बच्चे ने की घर में चोरी (Photo: ITG)
मोमोज के लिए बच्चे ने की घर में चोरी (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मोमो खिलाने के लालच में एक स्कूली छात्र से करीब 85 लाख रुपये के गहने ठगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. बच्चे से चोरी करवाने और सोने के गहने ठगने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

दरअसल बच्चे को मोमो खाने की बुरी लत लग गई जिसके बाद आरोपियों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया. उसे एक प्लेट मोमो के लिए एक ज्वेलरी लाने की शर्त रख दी जिसके बाद नाबालिग मोमो के लिए घर से गहने चोरी कर उसे देने लगा.

अब इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया है कि लड़के के पिता विमलेश मिश्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. शिकायत के अनुसार देवरिया-कसया रोड पर डुमरी चौराहा स्थित एक मोमो स्टॉल चलाने वाले तीन युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया.

बुआ से मांगे गहने तो खुला राज

बताया जा रहा है कि मामला तब सामने आया जब लड़के की बुआ ने अपने गहने मांगे. जब परिवार ने अलमारी खोली तो उसमें रखे सभी गहने गायब मिले. इस पर परिवार के लोग हैरान रह गए. पूछताछ करने पर सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने बताया कि उसने मोमो के बदले गहने दे दिए थे.

पुलिस के मुताबिक आरोपी युवकों ने लड़के से दोस्ती कर ली थी. लड़का गांव में रहकर पढ़ाई करता था. आरोप है कि युवकों ने उसे मोमो खिलाने का लालच दिया और बदले में गहने मांगने लगे. कई दिनों तक लड़का मोमो खाने के लिए स्टॉल पर जाता रहा और हर बार घर से गहने ले जाकर उन्हें देता रहा. इत आरोपी दुकानदारों ने उससे करीब 85 लाख रुपये के गहनों की चोरी करवा ली.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मामला सामने आने के बाद परिजन थाने पहुंचे. रामपुर कारखाना थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार सिंह ने शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है.अब पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है और तीसरे की तलाश की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गहनों का क्या किया गया.
 

---- समाप्त ----
