घने कोहरे के कारण ट्रेनों में घंटों की देरी... यात्री कड़ाके की ठंड में इंतजार करने को मजबूर

नए साल की शुरुआत में कुछ ही समय बचा है, लेकिन इस बार दिसंबर के आखिरी हफ्ते में देश के कई हिस्सों में जबरदस्त ठंड और शीतलहर के साथ-साथ कोहरे का ट्रिपल अटैक देखा जा रहा है. घने कोहरे का सीधा असर रेल यातायात पर पड़ रहा है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें 12 से 16 घंटे लेट चल रही हैं. ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होने की वजह से जहां आम यात्री परेशान हैं, वहीं नए साल के मौके पर वाराणसी आने वाले पर्यटक भी ट्रेनों की लेटलतीफी की मार झेल रहे हैं.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर लोग अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं. पिछले कई दिनों से घने कोहरे की वजह से इस रूट से होकर गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस सहित तमाम ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं. उधर नए साल को लेकर वाराणसी में पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है. अधिकांश पर्यटक ट्रेनों के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए वाराणसी आ-जा रहे हैं.

स्टेशन पर पश्चिम बंगाल से आए एक टूरिस्ट ग्रुप की ट्रेन करीब 12 घंटे लेट हो गई. मजबूरी में इन्हें होटल का स्टे बढ़ाना पड़ा और भीषण ठंड में ट्रेन का इंतजार करना पड़ा. इस ग्रुप में शामिल अमृता देव ने बताया कि वो लोग 25 दिसंबर को वाराणसी घूमने आए थे और आज वापसी की ट्रेन थी. ट्रेन रात 1:30 बजे की थी लेकिन 11 घंटे 30 मिनट लेट हो गई. बच्चों के साथ बाहर रुकना मुश्किल था, इसलिए होटल एक्सटेंड करना पड़ा. यात्री ने बताया कि टूरिस्ट का एक बजट होता है, जिसमें खाना-पीना और रहना शामिल है. लेकिन यहां ट्रेन कब पहुंचेगी इसका कोई पता ही नहीं है.

घने कोहरे की वजह से पिछले कई दिनों से ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं. 30 दिसंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस 12 घंटे लेट थी, जबकि नई दिल्ली–हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस करीब 16 घंटे से भी ज्यादा देरी से चल रही थी. यही हाल संपूर्ण क्रांति, मगध एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का भी रहा है.

नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस जो कि 12 घंटे की देरी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंची है. इस ट्रेन में सफर कर रहे यात्री परेशान हैं. एक प्रियांशु नाम की यात्री ने बताया कि यह ट्रेन 11 घंटे 40 मिनट लेट चल रही है और आगे भी लेट होगी. राजधानी एक्सप्रेस लेट हो गई है और पूर्वा एक्सप्रेस समय से निकल गई. इतनी बड़ी प्रीमियम ट्रेन का लेट होना इंडियन रेलवे के लिए अच्छी बात नहीं है.यात्री ने बताया कि वह साल में 10-15 बार इस ट्रेन से सफर करता है. रात में ट्रेन जगह-जगह रुक रही थी, इस वजह से बहुत दिक्कत हुई है.

इसी ट्रेन में यात्रा कर रहे रमेश नाम के यात्री ने बताया कि वह 30 दिसंबर का काम लेकर निकला था, लेकिन पूरा दिन खत्म हो गया. ट्रेन रात 10 बजे छोड़ेगी या 12 बजे, कुछ पता नहीं है. दिल्ली से ही 6 घंटे लेट खुली थी और रास्ते में भी 6 घंटे लेट हो गई. अब पता नहीं है कि ट्रेन रात 12 बजे पहुंचेगी या सुबह 6 बजे.

वहीं एक अन्य यात्री बताता है कि वो लोग ट्रेन पकड़ने के लिए घर से 2 बजे ही निकल गए थे. नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ट्रेन अब 8:30 बजे खुलेगी. वो ठंड में स्टेशन पर बैठे रहे. जब वो वेटिंग हॉल में बैठे तो वहां चार्ज मांगना शुरू कर दिया. 1 घंटे बाद दोबारा पैसा मांगने लगे तो बाहर आना पड़ा और बाहर बहुत ठंड थी.

