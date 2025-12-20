scorecardresearch
 
दिल्ली-NCR में आज भी भयंकर कोहरा! उड़ानें प्रभावित, AQI में कोई सुधार नहीं... IMD ने दी ये चेतावनी

दिल्ली में शनिवार तड़के घने कोहरे ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. विजिबिलिटी बेहद कम होने से सड़कों और हवाई यातायात पर असर पड़ा. IGI एयरपोर्ट पर लो-विजिबिलिटी प्रोसीजर लागू किए गए, जबकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिनभर खराब हालात बने रहने की चेतावनी दी.

दिल्ली में कम विजिबिलिटी की वजह से उड़ानें और सड़कों की रफ्तार प्रभावित हुई है. (Photo- PTI)
राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह घने कोहरे ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. तड़के से ही शहर के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर हवाई यातायात पर देखने को मिला, हालांकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन पूरी तरह बंद नहीं किया गया है.

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने बताया कि सुबह से ही लो-विजिबिलिटी प्रोसीजर (LVP) लागू कर दिए गए हैं. एयरपोर्ट ऑपरेटर ने सुबह 6:10 बजे जारी एडवाइजरी में यात्रियों को संभावित देरी को लेकर सतर्क किया और एयरपोर्ट आने से पहले संबंधित एयरलाइन से उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में GRAP-IV का नहीं दिखा कोई असर, दिसंबर की हवा 8 साल में सबसे खराब

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, दिनभर घना कोहरा छाए रहने और मौसम की स्थिति खराब बने रहने की संभावना है. सड़कों पर कई जगहों से सामने आए विजिबिलिटी में वाहन चालकों को धीमी रफ्तार में गाड़ियों को चलाते देखा गया.

दिल्ली में आज का AQI

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक आज सुबह 6 बजे दिल्ली की हवा बेहद खराब से खतरनाक श्रेणी में दर्ज की गई. सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण ITO इलाके में AQI 429 रिकॉर्ड किया गया, जो गंभीर स्थिति को दर्शाता है. इसके अलावा विवेक विहार (425), आनंद विहार (423), जहांगीरपुरी (420), नेहरू नगर (418) और वजीरपुर (417) जैसे इलाकों में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं.

अधिकांश क्षेत्रों में AQI 400 के आसपास या उससे ऊपर रहा, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया है. विशेषज्ञों ने लोगों को बाहर निकलने से बचने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है.

फ्लाइट्स में लगातार हो रही देरी

इससे पहले शुक्रवार को भी कोहरे के कारण हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं. अधिकारियों के मुताबिक, एक ही दिन में कम से कम 177 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि 500 से अधिक उड़ानें देरी से संचालित हुईं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में एक तिहाई वाहन पुराने...सर्दियों में PM 2.5 का कारण हैं 25 प्रतिशत गाड़ियां

फ्लाइटरडार24 के आंकड़ों के अनुसार, दिनभर करीब 500 फ्लाइट्स लेट रहीं. एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि CAT-III कंडीशन के तहत उड़ानों का संचालन किया गया, जो बेहद कम विजिबिलिटी में लैंडिंग की अनुमति देता है, लेकिन इसके बावजूद देरी टालना संभव नहीं था.

केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की

यात्रियों की परेशानी को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की. मंत्रालय ने एयरलाइंस को निर्देश दिया कि वे यात्रियों को समय पर सही जानकारी दें, लंबी देरी की स्थिति में भोजन और रिफ्रेशमेंट उपलब्ध कराएं, रद्द उड़ानों पर रीबुकिंग या रिफंड सुनिश्चित करें और समय पर चेक-इन करने के बावजूद यात्रियों को बोर्डिंग से वंचित न किया जाए.

कई राज्यों में उड़ानें प्रभावित

एयर इंडिया और इंडिगो समेत कई एयरलाइंस ने भी नई एडवाइजरी जारी की है. एयर इंडिया ने बताया कि दिल्ली के अलावा अमृतसर, चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे हवाई अड्डों पर भी कोहरे का असर पड़ सकता है, जबकि इंडिगो ने यात्रियों से यात्रा से पहले उड़ान की स्थिति जांचने की अपील की है.

